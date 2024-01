SAN MARINO OUTLET EXPERIENCE CHIUDE UN ALTRO ANNO DI CRESCITA

Nel 2023 aumentati numero di visitatori, fatturato, punti di vendita e occupazione. Il presidente Cerminara: “Continuiamo a crescere, preservando la costante ricerca di qualità e servizi distintivi”

San Marino, 29 gennaio 2024 – Si è chiuso un 2023 all’insegna della crescita per San Marino Outlet Experience che, anche nel 2024, proseguirà nel suo piano di espansione.

Negli ultimi 12 mesi il fatturato è aumentato di oltre il 20%

Il parametro LFL (like for like), che misura l’incremento delle vendite dei negozi presenti nell’intero periodo in esame, registra un aumento del 14%. In crescita anche l’importo dello scontrino medio, salito a 115 euro, con un +8% rispetto al 2022.

Le vendite Tax Free sono aumentate del 21% rispetto al 2022, con uno scontrino medio di 1.055 euro. Importanti le presenze registrate da Stati Uniti, Regno Unito, Kazakistan, Svizzera e Ucraina.

A segnare i maggiori incrementi sono il segmento lusso, con una crescita del parametro LFL del 18% e uno scontrino medio di 675 euro, e le vendite del settore sport che registrano un +25% del parametro LFL e uno scontrino medio di 76 euro.

Diverse le nuove aperture nel corso del 2023. Gli ingressi dell’ultimo trimestre hanno portato a oltre 50 gli store presenti. Dopo le inaugurazioni dei punti vendita del popolare marchio internazionale Guess e di Ixos, brand che si caratterizza per la sofisticata eleganza e per la ricercatezza del suo womenswear, il 2023 si è chiuso con l’arrivo di Montura, specializzato nell’abbigliamento outdoor tecnico che ha scelto di segnare il suo ingresso nel mondo degli outlet aprendo il suo primo store a San Marino Outlet Experience.

“Il nostro outlet rappresenta una realtà sempre più importante per la Repubblica di San Marino e il territorio limitrofo – dichiara Gabriele Cerminara, Presidente di San Marino Outlet Experience -. Nel 2023 abbiamo inaugurato 6 nuovi prestigiosi negozi e un ulteriore punto di ristorazione, portando l’occupazione a 230 persone, costituita per l’80% da donne. Tutti i dati confermano una crescita costante, ancor più importante nel contesto sociale e macro-economico più recente. Continueremo a proporre crescenti proposte commerciali unite a nuovi servizi distintivi ed esperienze coinvolgenti”.

Il 2023 si è chiuso con l’eccellente riscontro alle proposte per il Natale: particolarmente apprezzato il format che, coniugando attrazioni spettacolari, un fitto calendario di eventi dedicati ai più piccoli e alle loro famiglie, ed imperdibili promozioni, con sconti addizionali rispetto ai prezzi outlet, ha saputo richiamare ogni giorno tantissimi visitatori, affermando San Marino Outlet Experience quale shopping destination e luogo di aggregazione.

Anche il 2024 è partito in modo molto positivo, grazie anche ai saldi invernali partiti lo scorso 2 gennaio e tuttora in corso. Il fatturato delle prime tre settimane registra un aumento a doppia cifra.

A brevissimo farà il suo ingresso nella famiglia di San Marino Outlet Experience anche Melby, brand italiano che veste bambini e ragazzi da 0 a 16 anni. Ulteriori aperture sono programmate durante tutto l’anno.

FOCUS ON SAN MARINO OUTLET EXPERIENCE

San Marino Outlet Experience è un outlet di 17.000 mq che ospita brand internazionali del lusso e prestigiose boutique nel settore dell’abbigliamento, degli accessori e dell’arredo casa oltre a lounge-bar, cafè e ristoranti.

La struttura, che ha sede nella Repubblica di San Marino, in Strada degli Angariari, 41 a Falciano, lungo l’asse stradale che collega Rimini a San Marino è conforme alle più stringenti normative di eco-sostenibilità e al protocollo BREEAM, uno dei più affermati standard di certificazione internazionale per la sostenibilità edilizia. È dotata di un parcheggio coperto da 1.400 posti, con accesso diretto all’Outlet e di un’area riservata ai veicoli elettrici con 38 colonnine di ricarica disponibili a titolo gratuito. Fra i servizi offerti agli ospiti anche una Welcome Lounge con personale multilingua, l’Info Point dell’Ufficio del Turismo della Repubblica di San Marino “Visit San Marino”, wi-fi gratuito in tutte le aree, una zona giochi attrezzata, gratuita, per le famiglie con bambini e 400mq di lounge per chi è alla ricerca di una esperienza di shopping riservata, esclusiva e confortevole.

San Marino Outlet Experience è aperto tutti i giorni dalle 10:00 alle 20:00. I negozi presenti sono disponibili online: www.sanmarinooutlet.com