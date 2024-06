San Marino Outlet Experience dà il via ai saldi estivi con musica e il Kid’s Drive-In

-Lunedì 1° luglio, dalle 18:00, due performer musicisti e Dj Set animeranno lo shopping fino alle 23:00

-Alle 19:20 torna la magia del cinema all’aperto per bambini

San Marino, 27 giugno 2024 – In occasione della prima giornata dei saldi, che a San Marino partiranno il 1° luglio, lunedì San Marino Outlet Experience propone una serata all’insegna dello shopping e del divertimento, con il centro che, per l’occasione, prolungherà l’orario d’apertura fino alle 23:00.

Dalle 19:00, in Event Plaza, torna una delle attrazioni più apprezzate degli eventi estivi targati San Marino Outlet Experience: il Kid’s Drive-In. In collaborazione con MarbreBlond, sarà proiettato il film di animazione “Troppo cattivi”, che i bambini potranno vedere a bordo di simpatiche automobili in cartone. Un’ambientazione che richiamerà all’atmosfera dei celebri cinema all’aperto anni ’50.

Sul sito web di San Marino Outlet Experience è possibile prenotare in anticipo la macchinina e riservare i posti migliori per i propri bimbi (https://www.sanmarinooutlet.com/eventi/evento-1-luglio-2024/).

I più grandi potranno godersi invece lo shopping a ritmo di musica, con due differenti proposte musicali.

Dalle 18:00, in Welcome Plaza, saranno protagonisti i suoni del sax e del flauto, accompagnati da un imperdibile Dj-Set.

In Garden Plaza, invece, i suoni del Dj Set si fonderanno con le note blues e rock delle percussioni, per un happy hour pieno di ritmo.

