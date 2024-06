San Marino Outlet Experience: numeri in crescita. La moratoria per garantire lo sviluppo

Repubblica di San Marino, 28 giugno 2024 – Dopo un 2023 ampiamente positivo che ha visto aumentare il numero di visitatori del 15%, il fatturato del 20% e un significativo incremento del numero dei punti vendita e dell’occupazione, il centro ha ulteriormente consolidato la propria attività nei primi sei mesi del 2024.

Le previsioni sull’anno 2024 mostrano che San Marino Outlet Experience arriverebbe a contribuire intorno al 3% del Prodotto Interno Lordo di San Marino, rendendolo una delle principali realtà economiche del Paese.

Questa progressione è a rischio di arrestarsi a causa di uno squilibrio temporaneo dei propri bisogni di cassa e, al fine di proteggere il proprio sviluppo la società The Market PropCo Srl, proprietaria di San Marino Outlet Experience, ha quindi richiesto e ottenuto una moratoria giudiziaria.

L’iniziativa si innesta nel percorso avviato in questi mesi per affrontare in maniera costruttiva un’azione che separi gli impegni finanziari e i relativi oneri per interessi, in larga parte dovuti ai costi di costruzione e di lancio del centro e che sono cresciuti in maniera esponenziale anche a causa degli scenari economici negativi degli ultimi anni, dalla positiva gestione dell’attuale attività commerciale.

Il CdA ha quindi dato mandato al consigliere delegato Dott. Roberto Berardi, in carica dall’aprile scorso, di presentare l’istanza di moratoria per proteggere la società da azioni ed esecuzioni da parte degli istituti di credito che hanno finanziato il centro e che potrebbero, a breve termine, minacciarne la continuità.

“L’azione intrapresa – spiega l’Amministratore Delegato di The Market PropCo Srl, Roberto Berardi – introduce l’outlet verso una fase di dialogo costruttivo con fornitori e banche per un periodo che è previsto di sei mesi. La gestione della società genera ad oggi ricavi che coprono integralmente i costi operativi anche se restano insufficienti a finanziare gli impegni con gli istituti bancari.

Vi è disponibilità, da parte dei nostri soci, che hanno già apportato risorse nel progetto per circa 100 milioni di euro, di fornire ulteriori apporti finanziari alla società per sostenere i programmi di espansione. Questa disponibilità è condizionata ad un riassetto dei finanziamenti che li renda compatibili con i flussi di cassa futuri in quanto è essenziale che in questa fase tutte le risorse addizionali siano volte a consolidare il centro per renderlo autonomo e capace di generare flussi di cassa sufficienti a coprire tutti i propri impegni. I soci hanno già proposto possibili scenari a Banca Intesa e BAC, pool di banche che ha finanziato il progetto.

L’istanza presentata evidenzia, come indicato da perizia di terzi esperti del settore, che il valore del centro è oltre il doppio degli impegni finanziari della società. È necessario, però, che le banche si aprano ad un dialogo costruttivo, al fine di rimodulare le condizioni ed evitare che il pagamento degli oneri finanziari tolga risorse alla gestione operativa”.

Lo strumento, previsto solo in caso di temporanea condizione, è concesso se vi sono comprovate possibilità di uscirne positivamente e prevede che gli asset della società siano gestiti in stretto contatto con il consulente nominato, la dott.ssa Francesca Mularoni.

Tecnicamente, i debiti sono sospesi fino al termine della moratoria, anche al fine di preservare la forza lavoro, che per San Marino Outlet Experience significa oltre circa 250 persone che operano nel centro e prevede, una volta terminata, la soddisfazione integrale di tutti i creditori.

“Sarà nostra cura interloquire tempestivamente con tutte le realtà direttamente interessate al provvedimento – conclude l’Amministratore Delegato – per spiegare e rassicurare che l’azione intrapresa mira alla tutela di un’operatività positiva, garantita da aziende partner di assoluto valore e dinamiche, nonché a preservare i piani di sviluppo del centro che prevedono a breve nuove aperture di prestigio. Lo strumento scelto è stato quello ritenuto più utile a perseguire l’obiettivo ed è risolutivo. Confidiamo nella comprensione di quanto rappresenti San Marino Outlet Experience in termini economici per la Repubblica e che le Istituzioni ci affianchino in questo percorso, con l’attenzione meritata in questi anni di attività. San Marino Outlet Experience prosegue con rinnovato impegno e siamo certi che i numeri in crescita costante garantiranno il nostro futuro”.

