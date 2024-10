San Marino. Pallacanestro: Luca Liberti resta alla guida della Federazione, eletto il nuovo Consiglio Federale

L’assemblea della Federazione Sammarinese Pallacanestro, riunitasi ieri sera presso le sale del Cons, ha eletto il Consiglio Federale per il quadriennio 2025-2028. Luca Liberti è stato confermato alla guida della Federazione per acclamazione. Insieme a Liberti restano nel Consiglio Federale Simone Botteghi, Marco Stefanelli e Veronica Zavoli. Davide Giovagnoli e Gabriele Vitali sono i nuovi ingressi nel direttivo. Roberto Berardi è stato confermato come Rappresentante degli Atleti. Gianfranco Trombetti, Lorenzo Sarti e Diego De Simone sono i Sindaci Revisori.