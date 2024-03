San Marino. PANCHINE CALDE … de lo Stradone (Paolo Forcellini)

Volendo commentare gli ultimissimi avvenimenti politici sotto il punto di vista calcistico, bisogna onestamente riconoscere il buon lavoro dell’allenatore che ha fatto scendere in campo giocatori più freschi che contraccambiato segnando un goal pesantissimo permettendo così di vincere la partita. Daltro canto non si puo’ non criticare l’operato dell’allenatore della squadra avversaria, sulla carta la più forte, che non ha saputo prevedere la mossa vincente del suo collega e cercare di contrastarla con una contromossa. Sarà una panchina a rischio? Vedremo ! Certo è che il risultato di questa importantissima partita ha stravolto la classifica che, ora per la conquista dello scudetto, vede diverse squadre in lizza ,mentre quella che sembrava la fovorita dovrà cercare di vincere le prossime, a dire il vero quelle poche che restano in questo scorcio di campionato per cercare di risalire la china..

( LO STRADONE)