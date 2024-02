San Marino. Paolo Forcellini su ”Una Voce per San Marino”

Si il finale non è stato degno di un Festival, anche se di un microfestival, e si sono verificati alcune situazioni criticabilissime, nel contempo non dimentichiamoci che a Sanremo, il maxi festival, la finale con il televoto stranamente bloccato e con un risultato ribaltato stranamente che ha scatenato la critica di molti addetti ai lavori ” canori” non possa essere un esempio.

Per cui, dobbiamo migliorare, crescere e continuare su questa strada che sembra essere vincente, anche se le finanze non ci permettono di pagare presentatori con cifre pari a quelle di Amadeus e soci, ma per favore, da sammarinesi, non gettiamoci fango e ironia addosso e abbiamo fiducia e riconosciamo l’impegno e il lavoro fatto dal Segretario Pedini e di tutto lo staff, che ancora una volta l’ha azzeccata .

Lo facciano certi personaggi che con San Marino proprio non c’azzeccano e che le fanno solo per togliersi di dosso le loro frustrazioni professionali.

Poi se le critiche vogliono convolgere anche la politica lasciano il tempo che trovano, non curiamoci di lor…

Paolo Forcellini