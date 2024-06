San Marino. Paolo Rondelli tra i dieci Delegati UEFA di EURO 2024

Ha fatto rientro ieri da Colonia, il Delegato UEFA sammarinese Paolo Rondelli, cui saranno affidate le chiavi della macchina organizzativa al Rhein Energie Stadion dal 12 giugno al 1° luglio prossimi. Rondelli è stato infatti selezionato tra i dieci Delegati UEFA che sovrintenderanno agli incontri negli altrettanti impianti ospitanti gli Europei di Germania 2024. In settimana la simulazione dei possibili scenari di rischio, dalla prossima Rondelli sarà poi stabilmente a Colonia insieme ad oltre 200 persone componenti lo staff organizzativo allo stadio ed ulteriori 1000 volontari.

Cinque le sfide di EURO 2024 nelle quali Rondelli svolgerà la funzione di Delegato UEFA a Colonia, a partire da Ungheria-Svizzera del 15 giugno. Si tratta della seconda partita della competizione, dopo il match d’apertura della sera precedente che vedrà in campo la Germania padrona di casa. Poi Scozia-Svizzera (19 giugno), Belgio-Romania (22 giugno), Inghilterra-Slovenia (25 giugno) e un ottavo di finale il 30 giugno.

Dei dieci Delegati nominati per gli Europei, otto sono uomini e due donne – segnando una sempre maggiore presenza femminile in posizioni operative di vertice nelle diverse aree di competenza. Per Rondelli si tratta di “un’occasione unica, di cui essere contentissimo”.

FSGC