SAN MARINO PARTECIPA ALLE NUMEROSE INIZIATIVE MULTILATERALI IN OCCASIONE DELL’ANNIVERSARIO DEL SECONDO ANNO DI GUERRA IN UCRAINA

In occasione del secondo anniversario del conflitto armato in Ucraina, presso le sedi multilaterali sono state organizzate numerose iniziative per confermare l’attiva vicinanza della Comunità internazionale.

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, è intervenuto nel pomeriggio, con videomessaggio, al Consiglio Permanente Rafforzato dell’OSCE, svoltosi a Vienna.

Nel proprio intervento, il Segretario di Stato, ha condannato fermamente questa e tutte le guerre e ha lanciato un accorato appello alla pace, con l’obiettivo di far tornare a tacere le armi e ad impegnarsi nella ricerca di soluzioni diplomatiche, utilizzando come forum di dialogo multilaterali, in primis l’OSCE, nonché le vie bilaterali.

“Forte della sua millenaria tradizione di dialogo e di pace – ha sottolineato il Segretario di Stato-, San Marino lancia un appello affinché tutti gli Stati partecipanti, basandosi sui principi e gli impegni assunti nell’Atto Finale di Helsinki e nei successivi documenti dell’IOSCE, non cerchino nelle armi lo strumento per la risoluzione delle controversie e pongano fine a ogni forma di aggressione. Senza dialogo continueremo ad assistere a violenza e instabilità, all’acutizzarsi di separazioni e discriminazioni fra i popoli, con evidenti ripercussioni macroeconomiche e pesanti effetti sul fabbisogno alimentare globale”.

Nella mattinata, anche il Rappresentante Permanente sammarinese presso il Consiglio d’Europa Eros Gasperoni, è intervenuto a Strasburgo, sottolineando l’importanza di riaccendere la scintilla del dialogo tra le parti interessate.

Anche i Rappresentanti diplomatici accreditati presso le Nazioni Unite a New York e Ginevra, a Roma e a Parigi hanno preso e prenderanno parte alle iniziative organizzate per tenere alta l’attenzione sul conflitto in corso.

La Segreteria di Stato e il Dipartimento Affari Esteri richiamano l’impegno tuttora attivo della Repubblica nell’ospitalità perdurante offerta ad oltre 400 cittadini ucraini, fuggiti dal proprio Paese, rinnovando la più viva gratitudine delle Istituzioni sammarinesi a coloro che hanno aperto le proprie case e offerto una generosa accoglienza ai numerosi cittadini ucraini.

E’ volontà della Segreteria di Stato per gli affari Esteri e delle Istituzioni coinvolte proseguire nella ricerca di nuove e più adeguate condizioni di soggiorno, di lavoro e di integrazione dei cittadini ucraini; allo stesso tempo, è impegno corale continuare ad adoperarsi, a livello bilaterale e multilaterale, per favorire i percorsi di riconciliazione e di affermazione della pace tra le parti in conflitto.

San Marino, 24 febbraio 2024/1723 d.f.R.