San Marino. Partecipazione del Segretario di Stato per gli Affari Esteri al 9° Forum di Eusair

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, è intervenuto oggi, a Šibenik, in Croazia, nell’ambito del 9° Forum Ministeriale della Strategia europea per la Regione Adriatico e Ionica, meglio nota come EUSAIR. Ad accompagnare il Segretario di Stato, una delegazione diplomatica, guidata dall’Ambasciatore della Repubblica in Croazia, Marina Emiliani.

L’incontro paneuropeo si inscrive nelle attività e iniziative della Presidenza croata e rappresenta un’occasione per analizzare gli obiettivi e i risultati della Strategia, del suo Piano d’Azione e della sua governance.

La partecipazione di San Marino ad EUSAIR si è sviluppata costantemente negli ultimi anni, a testimonianza dell’importanza che la Repubblica attribuisce ai principi di cooperazione e scambio di buone pratiche tra Paesi europei, che affrontano sfide comuni e ripongono fiducia nei meccanismi di cooperazione territoriale europea.

Prima dell’ingresso formale in EUSAIR, avvenuto nel 2022, San Marino partecipava già dal 2019 all’Iniziativa Adriatico Ionica (IAI), un organismo multilaterale istituito nel 2000 per creare ponti di dialogo e di collaborazioni tra Paesi affacciati sulle sponde dei due mari.

Nel suo intervento al Forum, Beccari ha richiamato l’impegno crescente di San Marino in EUSAIR e le specifiche aree di interesse, rappresentate dalla tutela ambientale, dal turismo sostenibile e dalla cooperazione universitaria, riponendo centralità sul coinvolgimento attivo delle fasce più giovani della popolazione sammarinese.

“La partecipazione di San Marino all’Iniziativa Adriatico Ionica, successivamente ad EUSAIR e il pluriennale negoziato, oggi concluso, per un Accordo di Associazione con la Ue – ha pronunciato il Segretario di Stato-, testimoniano la forte volontà del Paese di essere sempre più integrato nella macro Regione e nella Ue. San Marino è culturalmente europea e crede fermamente che attraverso l’integrazione, la coesione territoriale e il rafforzamento del dialogo, sarà possibile affrontare le prossime sfide globali con consapevolezza e responsabilità per un’Europa pacifica”.

Il Segretario di Stato ha inoltre preso parte al Panel di Alto Livello dal titolo “Coesione post-2027: di cosa ha bisogno la macroregione EUSAIR?”. Espresso l’auspicio di rafforzare tutti i meccanismi che consentono politiche di avvicinamento all’Unione europea e agevolano la realizzazione concreta delle politiche comuni tra l’UE e il singolo Paese.

È stato altresì richiamato lo sviluppo di sinergie con i territori limitrofi, ottenuto anche in virtù dell’intenso e proficuo lavoro in atto con la Regione Emilia Romagna, rappresentando anche la creazione di nuovi partenariati, che per San Marino potranno risultare un ulteriore rafforzamento della cooperazione all’interno del Programma IPA Adrion, unico programma che comprende San Marino.

“La Repubblica di San Marino ha una lunga storia di presenza nei meccanismi multilaterali – ha dichiarato il Segretario di Stato Luca Beccari – La partecipazione in EUSAIR ci permette di esplorare nuovi meccanismi di collaborazione e di abbracciare nuove politiche di integrazione con l’Unione europea. Allo stesso tempo la Strategia, avendo accolto tra i suoi Paesi membri uno Stato terzo associando all’UE, ha inteso caratterizzare le proprie politiche di coesione e, con coraggio, accogliere la sfida di una cooperazione unica nel suo genere, conciliando le esigenze di Stati Membri, stati IPA e uno Stato associando, non essendovi ad oggi casi analoghi in nessuna delle altre Strategie macroregionali”.

San Marino, 15 maggio 2024/1723 d.f.R.