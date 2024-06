San Marino. Partenariati Pubblico-Privati e Sostenibilità Immobiliare: Focus su Investimenti sociali,  partecipazione di ASACON a Milano

Il Presidente di ASACON, Andrea Gregnanin Vincenti, è stato tra i partecipanti di rilievo, invitato dall’avv. Antonio Campagnoli, all’evento intitolato “Social Impact and Sustainable Investment”, tenutosi il 5 giugno presso il distretto innovativo di Milano, in viale dell’Innovazione nella storica Villa di Delizia Business Space, location di primo piano per incontri aziendali di grande impatto.

Il convegno ha rappresentato la seconda edizione di un’importante iniziativa incentrata sul rendimento sociale degli investimenti (SROI) e sulla sinergia tra infrastrutture sportive, ricreative e artistiche e immobili sostenibili. Questi temi si allineano con la pianificazione urbana e perseguono gli obiettivi ESG (Environmental, Social, and Governance), ponendo l’accento sulla sostenibilità ambientale, economica e sociale.

Il rendimento sociale dell’investimento (SROI) misura il valore sociale, ambientale ed economico creato da un progetto, aiutando gli stakeholder a comprendere gli impatti più ampi dei loro investimenti al di là dei soli ritorni finanziari. Questa metrica è fondamentale per valutare quanto un progetto possa contribuire positivamente alla società e all’ambiente.

Le collaborazioni tra enti governativi e aziende private, note come partenariati pubblico-privato (PPP), sono essenziali per lo sviluppo di progetti infrastrutturali che non solo siano finanziariamente sostenibili, ma anche socialmente ed ambientalmente responsabili. Questi partenariati permettono di coniugare risorse pubbliche e private per raggiungere obiettivi comuni di sostenibilità.

L’Equity Crowdfunding per il settore immobiliare sostenibile rappresenta un modello di finanziamento innovativo che permette ai privati di investire in progetti immobiliari focalizzati sulla sostenibilità. Questo approccio democratizza gli investimenti in edifici ecologici e in sviluppi che rispettano rigorosi criteri di sostenibilità, rendendo accessibili a una platea più ampia le opportunità di partecipare alla transizione verso un futuro più verde.

L’evento ha confermato come la sostenibilità sia ormai un elemento imprescindibile nella pianificazione degli investimenti e nello sviluppo urbano, con un crescente interesse da parte di investitori e stakeholder per progetti che generano un impatto positivo sulla società e sull’ambiente.

ASACON