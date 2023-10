San Marino. Partito Socialista incontra Elego

Nei giorni scorsi si sono riunite le Delegazioni di Elego e del Partito Socialista. Nel corso dell’incontro, oltre a svolgere una approfondita disamina della situazione politica generale e dell’operato del Governo, sempre più spesso alle prese con le fibrillazioni interne alle forze di maggioranza e alla difficoltà di garantire il numero legale nelle sedute del Consiglio Grande e Generale, sui quali sono state uniformi le analisi, i rappresentanti dei due Partiti si sono soffermati a ragionare sugli ultimi sviluppi relativi al Progetto di Aggregazione Socialista. Anche in questo caso sono state convergenti le valutazioni sui reali motivi che hanno prodotto il naufragio di un progetto che elettoralmente avrebbe potuto portare effetti molto positivi e propedeutici per ulteriori sviluppi politici futuri. Le due forze politiche hanno convenuto sul fatto che le responsabilità dei tentennamenti protrattisi per un intero anno non possono essere a loro addebitate, poiché esse hanno ripetutamente accettato proposte e firmato accordi che poi non venivano ratificati dagli organismi degli altri partiti interessati all’Aggregazione Socialista. Nel prendere atto della nuova situazione venutasi a creare, Partito Socialista ed Elego , misuratisi ripetutamente nel corso dei mesi scorsi, hanno riscontrato significativi elementi di vicinanza e ritengono, anche in vista delle prossime Elezioni Politiche Generali, di avviare un serrato confronto sul piano programmatico e politico, al fine di verificarne le eventuali convergenze e prospettive.

Partito Socialista