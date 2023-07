San Marino. Partito Socialista: la direzione si è riunita il 4 luglio per analizzare la situazione politica a San Marino

La DIREZIONE, a seguito di una approfondita disamina degli accadimenti succedutesi dopo il ritiro della delegazione di Governo da parte del Movimento RETE, ha dovuto prendere atto della nascita di una nuova maggioranza la quale, a sua volta, attraverso la concezione di equilibri precari, ha dato vita ad un nuovo Governo e addirittura ha permesso l’alterazione del Gruppo Consiliare NPR rispetto a quanto decretato dagli elettori nelle ultime elezioni politiche, e questo senza coinvolgere il Partito Socialista, come invece sarebbe stato dovuto in quanto uno dei due soci fondatori della Lista “Noi Per la Repubblica”. In tutto questo, oltre a far sorgere forti dubbi di legittimità, che a noi comunque interessano molto relativamente, il Partito Socialista non può minimamente riconoscersi.

Pur comprendendo le attuali contingenze politiche e le esigenze del momento, il Partito Socialista ritiene che vi siano limiti di buon senso e di buon gusto che non andrebbero mai superati, neppure per dare vita ad una maggioranza balneare.

La DIREZIONE del PARTITO SOCIALISTA ribadisce la valenza e la positività del progetto elettorale di “Aggregazione Socialista” in cui ha sempre dimostrato di credere e per il quale, in questi ultimi mesi, ha lavorato insieme a P.S.D. ed ELEGO, al fine di elaborare una proposta per San Marino autenticamente socialista e riformista, di cui il Paese ha dimostrato di avere estremo bisogno.

Il P.S. si augura che nei mesi che ci separano dalle prossime elezioni politiche, possano essere mantenute le condizioni ideali per la definizione del processo elettorale aggregativo dell’area Socialista, quale elemento di novità nel panorama politico sammarinese con potenziali, ulteriori, possibilità di evoluzione nel prossimo futuro.

La Direzione del Partito Socialista auspica che finalmente possa essere ufficializzata “l’Aggregazione Socialista” e che prenda vita il Coordinamento operativo, incaricato di individuare la linea politica, economica e sociale della proposta unitaria dell’Aggregazione Socialista” per la prossima legislatura.

In tal senso la DIREZIONE ha deliberato ampio mandato alla Presidenza e alla dirigenza del Partito, al fine di continuare nell’azione intrapresa con l’intento di raggiungere il definitivo risultato della presentazione di una unica lista da parte dei Partiti dell’area Socialista e Riformista alle prossime Elezioni Politiche Generali.

San Marino, 5 luglio 2023 LA DIREZIONE.