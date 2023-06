San Marino. Passaggio della Mille Miglia 2023

Come di consueto, anche nella corrente edizione 2023, la Mille Miglia ha fatto tappa nella Repubblica di San Marino.

Una volta giunti in San Marino gli equipaggi si sono sfidati nel blocco di Prove Cronometrate nella Galleria Montale, capolavoro ingegneristico degli anni Trenta ripristinata nel 2012, dopo i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Prova valida per il Trofeo Repubblica di San Marino. Dopo il Controllo Timbro in Piazza della Libertà con vista sul circondario di colline del Monte Titano, la sessione di Prove Cronometrate nel tratto fra il Torrente Conca e il Monte Altavelio ha anticipato la prima Prova di Media della manifestazione nella storica regione del Montefeltro, confinante con la Repubblica di San Marino.

Sempre affascinante la cornice di pubblico locale e straniero che ha accolto i partecipanti provenienti da ogni parte del globo ed in particolare oltre agli equipaggi italiani rileviamo 121 presenze dai Paesi Bassi; a seguire gli USA con 65 equipaggi, la Germania con 59, il Belgio con 55 e il Regno Unito con 51.

La Repubblica di San Marino ha visto prendere parte a questa edizione 2023 anche la rara vettura iscritta nello specifico Registro Storico e Collezionistico: Veritas RS motorizzata BMW, anno di costruzione 1949 con targa storica RSM 119H della Scuderia San Marino Speed.

Da segnalare anche la partecipazione del socio ACS-ASS Umberto Galloni in coppia con l’amico Albert Wetz con una splendida Alfa Romeo 6C 1750 GS del 1930.

Dopo la tappa odierna con arrivo a Roma, la MilleMiglia 2023 proseguirà nelle giornate seguenti e conclusione – ovviamente – nella città di Brescia con passerella finale e premiazioni di rito.

Un plauso soprattutto al nostro Consigliere dell’ Automobile Club San Marino Francesco Brigante, speaker ufficiale per la Repubblica e al nostro Segretario Generale Automotoclub Storico Sammarinese Piero Di Giovanna, per la loro sentita collaborazione alla Corsa più bella del Mondo.