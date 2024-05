San Marino. Passeggiata fra natura e storia all’interno del Parco Emma Rossi

Si è tenuta ieri pomeriggio, in una bella giornata di sole, la passeggiata fra natura e storia all’interno del Parco Emma Rossi in località Monte Cerreto, aperta dal saluto di benvenuto di Donatella Merlini a nome dell’Associazione Emma Rossi e della Giunta di Castello di Acquaviva, che ha concesso il patrocinio all’iniziativa.

La dott.ssa Paola Bigi della sezione archeologica degli Istituti Culturali – Musei di Stato, a ridosso del sito archeologico presente nel Parco, con grande competenza e simpatia ha presentato le notizie storiche esistenti sulla fortificazione del Monte Cerreto e successivamente, anche con l’ausilio di immagini fotografiche, ha illustrato ai partecipanti gli studi esistenti sugli interventi effettuati in loco e sui rinvenimenti di materiali oggi conservati al Museo di Stato. La dirigente dell’Ufficio Gestione Risorse Ambientali e Agricole, arch. Lucia Mazza, ha parlato dell’intervento di contenimento della vegetazione infestante del sito archeologico realizzato a suo tempo dall’U.G.R.A.A. e di un progetto di valorizzazione dei resti del castello di Montecerreto per rendere il luogo fruibile al pubblico. Attualmente gli scavi sono stati ricoperti e non sono accessibili.

Successivamente la dott.ssa Maria Maddalena Bevitori e il dott. Michele Stacchini dell’Ufficio Gestione Risorse Ambientali e Agricole hanno illustrato ai partecipanti le caratteristiche ambientali e vegetazionali più significative dell’area, la sua evoluzione e la sua formazione geologica. Lungo il percorso all’interno del parco la dott.ssa Bevitori ha presentato le principali specie vegetali che vi hanno dimora e il dott. Stacchini ha fatto altrettanto con le specie animali mostrando – entrambi – una competenza e una passione davvero coinvolgenti.

L’Associazione Emma Rossi, da sempre impegnata a promuovere la conoscenza del patrimonio storico e ambientale della Repubblica, ringrazia per l’ottima collaborazione l’Ufficio Gestione Risorse Agricole e la sezione archeologica degli Istituti Culturali – Musei di Stato, nonché la Giunta di Castello di Acquaviva e si rende interprete pubblicamente dell’apprezzamento espresso dai partecipanti all’evento.

San Marino, 27 maggio 2024

IL CONSIGLIO DIRETTIVO