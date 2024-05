San Marino. Passepartout per la digitalizzazione delle aziende del territorio

Le soluzioni gestionali della software house del Titano in rassegna a Tech Update: l’evento dedicato agli imprenditori di San Marino e del riminese.

San Marino, 8 maggio 2024 – Passepartout, software house sammarinese presente da oltre trenta anni nel mercato del software gestionale, è una delle realtà più interessanti per innovazione e tasso di crescita del nostro territorio. Le sue soluzioni vengono utilizzate ogni giorno da più di 200mila utenti e sono distribuite in Italia e San Marino da centinaia di partner che oltre a prestare assistenza, personalizzano il software sulle specifiche esigenze dei clienti. Tra questi ci sono commercialisti, liberi professionisti, hotel, ristoranti e negozi ma soprattutto grandi aziende produttive e commerciali, alle quali è dedicato il workshop “Tech Update: i vantaggi di un ecosistema gestionale integrato”. L’evento, organizzato da Passepartout in collaborazione con i due partner di zona, BP Group e Kreosoft è in programma martedì 4 giugno 2024 dalle ore 14:00 presso il centro congressi del Welcome Hotel di Dogana, San Marino.

Sono quasi un migliaio gli imprenditori che hanno partecipato a Tech Update, il format di presentazione delle soluzioni Passepartout che negli ultimi due anni ha fatto il giro d’Italia. Con la data di San Marino, l’azienda ha deciso di organizzare un evento di approfondimento sui vantaggi derivanti dall’utilizzo di un assetto gestionale integrato, anche per le aziende del proprio territorio, dove Passepartout è maggiormente conosciuta e apprezzata.

Nell’incontro con i propri clienti e con gli imprenditori interessati a innovare la propria infrastruttura gestionale, Passepartout propone la sua soluzione unificata per la trasformazione digitale delle aziende locali che si compone di una serie di strumenti gestionali tra loro integrati come:

Il MES (Manufacturing Execution System) per l’ottimizzazione dei processi produttivi e l’aumento dell’efficienza e della qualità del prodotto finale.

Il WMS (Warehouse Management System) per la gestione avanzata del magazzino, l’ottimizzazione della logistica e la riduzione dei costi operativi.

Il CRM (Customer Relationship Management) per il potenziamento delle relazioni con i clienti attraverso una gestione efficace delle interazioni e dei dati.

Le applicazioni mobile per la vendita e la raccolta ordini per l’accesso rapido e flessibile alle informazioni e ai processi aziendali, ovunque e in qualsiasi momento.

L’ERP, cuore nevralgico della gestione aziendale in cui convogliano tutti i dati elaborati dagli applicativi e fornisce analisi e strumenti di controllo. Nel caso di Passepartout, il gestionale in questione è Mexal, software scelto e utilizzato da oltre 25mila aziende in Italia.

Sul palco si alterneranno le società con le quali Passepartout condivide il percorso di sviluppo delle soluzioni tecnologiche sopra citate. Tra queste l’emiliana iFTechnology, azienda specializzata in progetti di Industria 4.0, Zerodo che da Bari sviluppa soluzioni mobile per la gestione del magazzino e della forza vendita e Top Soft, software house di Pozzuoli che ha sviluppato Puffin CRM, soluzione integrata ai software aziendali Passepartout.

Per tutte le aziende del territorio c’è quindi la possibilità di toccare con mano i vantaggi della digitalizzazione offerti da un unico referente, da anni attivo nel settore e capace di attraversare tre decenni di innovazione, con soluzioni affidabili e al passo con i tempi. L’evento è gratuito, ma i posti sono limitati. Per assicurarsi un posto è necessario registrarsi al seguente link: https://content.passepartout.net/tech-update-rsm.

Per ulteriori informazioni sull’evento e sulle soluzioni offerte da Passepartout, è possibile visitare il sito web www.passepartout.net o chiamare il numero verde gratuito 800414243.

Sede dell’evento

WELCOME HOTEL

Strada di Fondo Valle 30,

47891 Dogana RSM

Ufficio stampa, web marketing e comunicazione online Passepartout