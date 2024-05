San Marino. PDCS. Celebrazione della vita indipendente: un impegno rinnovato per l’autonomia e l’inclusione

Il 5 maggio, si celebra la ‘Giornata della Vita Indipendente’, dedicata a rilanciare le sfide e i diritti delle persone con disabilità, promuovendo l’autonomia e l’inclusione sociale. Questa giornata offre un’opportunità per riflettere sulle politiche e le pratiche che possono migliorare la vita indipendente delle persone con disabilità, affinché abbiano la possibilità di scegliere in modo autonomo, avendo accesso all’assistenza personale necessaria per vivere nella società e impedire l’isolamento.

Per dare attuazione all’articolo 9 della Convenzione ONU e per dare seguito alle istanze presentate nel Consiglio Grande e Generale, è stato istituito un tavolo di lavoro che ha l’obiettivo di creare una norma a tutela di tali diritti. Costituito dal presidente della commissione CSO-ONU, dai rappresentanti di tutte le forze politiche (maggioranza e opposizione) e dai servizi sociali ISS.

L’obiettivo di tale lavoro, che dovrà continuare ad impegnarsi nel tempo, è la realizzazione di una norma volta a stabilire obiettivi realistici e significativi per la loro vita indipendente, come l’istruzione, l’occupazione, l’abitazione e le relazioni sociali.

Il lavoro dovrà offrire opportunità per lo sviluppo delle abilità necessarie alla vita indipendente, come la gestione domestica, le competenze sociali, le capacità lavorative e la mobilità.

La Democrazia Cristiana, da sempre attenta ai bisogni della famiglia e alla libertà di scelta degli individui, continua a lavorare per la tutela delle fasce più fragili e per garantire la parità e la completa inclusione sociale di tutti i cittadini.

San Marino, 5 Maggio 2024

Ufficio stampa del PDCS