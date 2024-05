San Marino. PDCS: Dall’edilizia sociale all’efficienza energetica: proposte per il futuro del Paese

Durante le due serate organizzate dal PDCS, dedicate ai temi “Una casa per tutti” e “Energia verde per San Marino“, sono emerse tematiche cruciali per il futuro del nostro Paese. Questi eventi, tenutisi il 23 maggio, hanno visto la partecipazione di numerosi cittadini e relatori che hanno condiviso le loro visioni e proposte.

Prima Serata: Recupero degli Immobili Dismessi e Sostegno alle Famiglie

La prima serata ha visto l’intervento di Canti Rino Colombo, che ha parlato del recupero degli immobili dismessi, proponendo di destinarli ai giovani come luoghi di incontro culturale e ricreativo. Ha sottolineato l’importanza di trasformare questi spazi abbandonati in risorse utili per la comunità, promuovendo la coesione sociale e offrendo nuove opportunità ai giovani.

Venerucci Matteo ha approfondito il tema delle agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa, proponendo di ridurre le tasse di registro a zero per facilitare l’accesso al mercato immobiliare. Ha spiegato l’importanza di mantenere il regime di agevolazioni fiscali anche per coloro che cambiano abitazione, vendendo la precedente, per favorire un mercato immobiliare dinamico e accessibile a tutti.

Albertini Maria Cristina ha ribadito la centralità delle politiche abitative nelle priorità del PDCS sottolineando come la crisi degli alloggi incida negativamente sulle giovani coppie e sui nuclei monogenitoriali, evidenziando la necessità di un piano organico di politiche familiari che includa misure concrete come il blocco dei tassi di interesse sui mutui e l’utilizzo di immobili non utilizzati per l’edilizia sociale.

Seconda Serata: Politiche Energetiche e Innovazione

La seconda serata ha visto l’intervento di Mina Oscar, che ha illustrato le politiche energetiche del PDCS. Oscar ha sottolineato l’importanza di investire nelle energie rinnovabili per ridurre la dipendenza dalle fonti esterne e garantire competitività ai prezzi dell’energia. Ha evidenziato i benefici della cogenerazione per le imprese e l’ambiente, proponendo soluzioni innovative per la produzione di energia sostenibile.

Righi Italo ha parlato degli incentivi per l’efficienza energetica nelle abitazioni e dell’importanza di sensibilizzare i giovani al risparmio delle risorse energetiche nelle scuole. Ha presentato i risultati dei decreti adottati durante la legislatura per migliorare l’efficienza degli edifici esistenti e ha proposto ulteriori misure per incentivare l’installazione di pannelli fotovoltaici nei condomini.

Mularoni Marco ha affrontato i temi del risparmio energetico e del fotovoltaico, sottolineando la necessità di interventi per ridurre la dipendenza energetica dall’Italia e migliorare la sostenibilità ambientale. Ha discusso dei progetti per una centrale idroelettrica e di un termovalorizzatore, oltre a nuove forme di accordi e piani di investimento con produttori energivori italiani.

Teodoro Lonfernini ha concluso la serata con una riflessione approfondita sulle sfide energetiche e ambientali che San Marino deve affrontare. Lonfernini ha ricordato che il Paese dipende completamente dall’esterno per acqua, energia elettrica e gas, non avendo risorse naturali proprie. Ha sottolineato l’importanza di investire nelle energie rinnovabili e nella cogenerazione per ridurre questa dipendenza e migliorare la sostenibilità. Ha illustrato come, nonostante la crisi energetica del 2021, San Marino abbia raddoppiato la produzione di energia solare e abbia progetti ambiziosi per aumentare ulteriormente questa capacità. Ha anche evidenziato la necessità di una pianificazione territoriale accurata per integrare nuove tecnologie senza impatti negativi sull’ambiente e sulla popolazione.

Lonfernini ha concluso ribadendo l’impegno del PDCS a promuovere un futuro energetico più autonomo e sostenibile per San Marino, attraverso investimenti strategici e innovazioni tecnologiche.

Il PDCS ringrazia tutti i partecipanti e i relatori per il loro contributo e invita i cittadini a continuare a seguire le prossime serate politiche, con l’obiettivo comune di costruire una San Marino più solidale e sostenibile.

San Marino, 24 maggio 2024 Ufficio Stampa PDCS