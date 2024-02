San Marino. PDCS: In riunione ieri per definire la linea politica da presentare al Consiglio Centrale

Ieri sera, martedì 20 febbraio, si è riunita la Direzione del PDCS per la preparazione della linea politica da presentare al Consiglio Centrale, che si terrà nella serata di oggi mercoledì 21 febbraio sera, presso la Sala Montelupo di Domagnano.

Il Segretario Politico ha comunicato le date dei Tesseramenti delle Sezioni Locali ed i criteri in base ai quali sono stati attribuiti ad ogni Sezione il numero di candidati spettanti da nominare per le prossime elezioni politiche, di cui la Direzione prende atto ed approva.

La Direzione, visto anche quanto accaduto nella scorsa seduta del Consiglio Grande e Generale, che ha visto l’Aula Consigliare bloccata per due giorni su un unico Decreto Delegato, poi sospeso, valuta quanto mai urgente chiarire se vi siano ancora reali condizioni per proseguire questa Legislatura, o sia più utile al Paese concludere questa esperienza ordinatamente, per eleggere una nuova Maggioranza ed un nuovo Governo, creando migliore governabilità ed efficacia, anche in vista dell’attuazione dell’Accordo di Associazione all’Unione Europea.

La Direzione ritiene necessario creare un contesto politico che, per il prossimo futuro, tenga quali priorità di lavoro, almeno come macro-temi, l’attuazione dell’Accordo di Associazione, la razionalizzazione del debito, il consolidamento del tessuto economico-finanziario, la riforma delle Istituzioni, il rafforzamento del comparto sanitario, il supporto alle famiglie ed alla natalità ed al problema casa, il caro vita, la promozione del sistema scolastico e formativo e la sostenibilità del territorio, insieme a quanto verrà proposto dal Consiglio Centrale e dalle Sezioni Locali.

La Direzione dà mandato di formare le Delegazioni per gli incontri da programmare per questa settimana con i Partiti di Maggioranza, e per la prossima settimana con tutti i partiti di opposizione, al fine di definire alcuni passaggi condivisi per giungere al termine della Legislatura e valutare quali siano i punti programmatici prioritari per le singole forze politiche, sui quali potersi confrontare anche per il futuro.

La Direzione prende atto dell’esito positivo dei recenti confronti con la delegazione di Elego, e della disponibilità da parte del partito di matrice socialista di intensificare i rapporti per verificare possibili convergenze programmatiche.

La Direzione, inoltre, dà mandato per iniziare un ciclo di incontri con le Organizzazioni Sindacali e con le Associazioni di Categoria, per recepire le istanze dei lavoratori e delle imprese anche in vista della stesura del programma del prossimo Governo.

21 febbraio 2024

L’Ufficio Stampa del PDCS