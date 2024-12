San Marino. PDCS. La sicurezza prima di tutto: ecco cosa è stato fatto e cosa si farà ancora

La sicurezza è un pilastro fondamentale per garantire serenità e qualità della vita ai cittadini. Il Partito Democratico Cristiano Sammarinese (PDCS), fedele ai valori di responsabilità e concretezza, rinnova il proprio impegno per costruire un futuro sempre più sicuro per San Marino.

Nel programma di Governo, la sicurezza è stata riconosciuta come una priorità irrinunciabile. Vivere in un Paese sicuro non solo protegge i cittadini, ma migliora sensibilmente la loro quotidianità, rendendo San Marino un luogo dove vivere e lavorare diventa un piacere.

Il PDCS risponde con i fatti alle polemiche strumentali che negli ultimi giorni hanno cercato di mettere in discussione l’operato del Governo. Tra i risultati più significativi già ottenuti:

-Videosorveglianza avanzata: L’installazione di sistemi di monitoraggio ai confini del territorio ha migliorato il controllo sui flussi di entrata e uscita, permettendo in diverse occasioni di identificare e perseguire i responsabili di reati.

-Rinforzo degli organici: Con i reclutamenti di nuovi agenti nei tre principali corpi di polizia – Gendarmeria, Guardia di Rocca e Polizia Civile – e il coinvolgimento di giovani nei Corpi Volontari (Guardia del Consiglio, Milizie, Banda militare e Artiglieria), sono state messe a disposizione maggiori risorse umane per affrontare sfide sempre più complesse.

-Nuovo presidio a Gualdicciolo: L’apertura di una nuova sede della Guardia di Rocca al confine ha rafforzato il controllo del territorio, garantendo una maggiore copertura logistica e tecnologica.

Il PDCS ribadisce la volontà di continuare a investire nella sicurezza, rispondendo prontamente a ogni esigenza emergente con nuove risorse e strumenti. La sicurezza non è solo una promessa, ma una responsabilità che il Governo porta avanti con determinazione.

Un ringraziamento speciale va a tutti coloro che, ogni giorno, lavorano per la sicurezza della Repubblica di San Marino: agenti, volontari e operatori che con spirito di sacrificio e dedizione contribuiscono a proteggere il nostro territorio e i nostri cittadini.

La sicurezza è una priorità condivisa da tutti noi, perché un Paese sicuro è un Paese sereno. Il PDCS conferma il proprio impegno affinché San Marino rimanga un luogo sicuro e accogliente per tutti.

San Marino, 10 dicembre 2024

PDCS