San Marino. PDCS. Riunione del gruppo consiliare: concordata la predisposizione della lettera di dimissioni

Nella serata di lunedì 18 marzo, il PDCS ha riunito il proprio gruppo consiliare. I consiglieri hanno concordato di predisporre la lettera di dimissioni che è stata consegnata nella giornata odierna alla Reggenza. Si tratta di una scelta di responsabilità vista l’attuale situazione politica e i recenti avvenimenti che hanno reso evidente la necessità di una nuova maggioranza in grado di traghettare il Paese verso la prossima fase. Con questo atto il PDCS, in accordo con le forze politiche di maggioranza e opposizione, coerentemente con quanto già annunciato nel comunicato di fine anno, ha scelto la strada delle dimissioni per agevolare il percorso verso la prossima campagna elettorale. Centralità dei contenuti, prevalenza dei temi e delle proposte, responsabilità, coerenza, visione del Paese: questi gli elementi che dovranno caratterizzare l’aggregazione politica per la formazione di un nuovo Governo. Su questo il PDCS intende lavorare nel solco di un percorso già avviato in questi anni, che dovrà avere come priorità il perfezionamento dell’accordo di associazione con l’Ue e il raggiungimento di un periodo di stabilità per riconquistare fiducia, sicurezza e prospettive di sviluppo in un momento storico caratterizzato da crisi di varia natura.

San Marino, 19 marzo 2024 Ufficio Stampa del PDCS