San Marino. PDCS su Amazon AWS e il regolamento eIDAS: ”Meno polemiche, più azione per l’innovazione”

Il Partito Democratico Cristiano Sammarinese ritiene che San Marino debba concentrarsi sull’azione concreta, cogliendo le opportunità offerte dalla digitalizzazione europea. Il Decreto Delegato sul Regolamento Europeo eIDAS è un passo cruciale per allineare il nostro Paese agli standard digitali, come dimostrato da Paesi come l’Estonia, dove il 99% dei servizi pubblici è accessibile online tramite un sistema di identità digitale, e la Francia, che ha visto un incremento significativo della sicurezza nelle operazioni bancarie online grazie alla certificazione elettronica

Il Decreto eIDAS è un passo fondamentale per allineare San Marino agli standard europei in materia di identità digitale e servizi fiduciari. È stato sviluppato con il contributo attivo dell’Associazione Sammarinese per l’Informatica (ASI), come già chiarito anche da parte dell’associazione stessa, oltre che di altre istituzioni competenti. Questo lavoro collettivo mira a garantire che la normativa risponda alle reali esigenze del Paese e delle nostre imprese nel settore ICT.

L’introduzione del sistema di identità digitale in questi Paesi ha anche comportato un abbattimento dei costi amministrativi, come nel caso dell’Estonia, dove sono stati risparmiati circa 2,2 miliardi di euro all’anno.

Siamo consapevoli del nuovo regolamento “eIDAS 2” ed infatti la norma lo comprende, per attestarsi come base solida su cui costruire le future evoluzioni. Il nostro impegno è di mantenere San Marino al passo con le innovazioni, garantendo al contempo la massima sicurezza per i dati dei cittadini.

Chiarezza sul progetto Amazon Web Services

Vogliamo ribadire che il PDCS non ha mai ostacolato l’arrivo di aziende internazionali come AWS nel nostro territorio. Al contrario, riconosciamo l’importanza di collaborare con realtà leader a livello mondiale per promuovere lo sviluppo tecnologico ed economico di San Marino. Le nostre preoccupazioni erano rivolte esclusivamente a garantire che la gestione dei dati dei sammarinesi avvenisse nel rispetto della sovranità nazionale e con le massime garanzie di sicurezza.

Superare le divisioni per costruire il futuro

Crediamo che le polemiche sterili e sfruttare questi argomenti per attacchi personali e strumentalizzazioni non aiutino il progresso del nostro Paese. È fondamentale concentrarsi su azioni concrete che possano favorire l’innovazione e lo sviluppo del settore ICT. Invitiamo tutti gli attori coinvolti a lavorare insieme, mettendo da parte le divisioni, per costruire un futuro digitale sicuro e prospero per San Marino.

Il PDCS continuerà a lavorare con dedizione e responsabilità, impegnandosi per garantire un futuro sicuro e moderno alla nostra Repubblica. Siamo pronti a collaborare con tutte le forze politiche, le associazioni e le aziende, sia nazionali che internazionali, che condividono l’obiettivo di far crescere San Marino nel panorama digitale europeo, sempre con la massima attenzione alla sicurezza e al benessere dei cittadini.

San Marino, 13 novembre 2024 Ufficio Stampa PDCS