San Marino. PDCS: Sviluppo sostenibile e custodia dell’ambiente al centro del dibattito

Durante la serata dal tema “Sviluppo Sostenibile e Custodia dell’Ambiente”, si sono discusse le politiche necessarie per una gestione sostenibile delle risorse naturali. Sono intervenuti vari relatori, ciascuno offrendo prospettive e proposte concrete su come affrontare le sfide ambientali del nostro tempo.

Massimo Maiani ha offerto un excursus normativo, evidenziando le principali tappe della pianificazione urbanistica a San Marino e le relative criticità. Ha proposto un PRG che risponda meglio ai bisogni dei cittadini, promuovendo la sostenibilità economica e ambientale. Ha sottolineato la necessità di edificazioni a basso impatto ambientale, certificazione LEED, e aree per villaggi eco-sostenibili. Ha inoltre suggerito di utilizzare i proventi delle concessioni edilizie per finanziare infrastrutture strategiche come il Polo Museale e il Teatro Turismo.

Maddalena Savoretti ha parlato del concetto di “Progettazione universale” per assicurare l’inclusione sociale, sottolineando l’importanza di spazi accessibili a tutti senza barriere architettoniche. Ha criticato l’approccio del passato e auspicato una normativa che completi il prossimo PRG con criteri di progettazione universale, senza deroghe o limitazioni. Savoretti ha evidenziato come progettare spazi senza barriere architettoniche non sia solo una questione di accessibilità per le persone con disabilità, ma un vantaggio per tutta la comunità, inclusi anziani e genitori con passeggini, contribuendo così a una maggiore inclusione sociale e a una migliore qualità della vita.

Oscar Mina ha affrontato il tema dell’efficientamento energetico, evidenziando l’importanza di incentivare la produzione di energie rinnovabili e ridurre i costi energetici. Ha proposto misure per favorire l’installazione di impianti fotovoltaici e di cogenerazione per le imprese, sottolineando i benefici ambientali ed economici di tali interventi. Mina ha anche suggerito di continuare a rafforzare gli incentivi economici esistenti per facilitare la realizzazione di interventi per la produzione di energie rinnovabili in tutti gli edifici, promuovendo una politica energetica che risponda alle esigenze delle famiglie e delle imprese, con l’obiettivo di ridurre la dipendenza dalle fonti energetiche esterne e migliorare la competitività economica del paese.

Filippo Tamagnini ha sottolineato l’importanza di proteggere il territorio e utilizzare le risorse naturali con rispetto, vivendo l’ambiente in maniera equa e dignitosa. Ha affermato che la conoscenza del territorio è essenziale per un uso consapevole e responsabile. Tamagnini ha indicato che lo Stato ha la responsabilità di sensibilizzare la cittadinanza e utilizzare le informazioni territoriali nella produzione normativa per evitare danni. Ha enfatizzato la necessità di promuovere la differenziazione dei rifiuti e di ampliare la sensibilità pubblica su questo tema. Infine, Tamagnini ha proposto la creazione di un ufficio che gestisca la pianificazione territoriale in collaborazione con liberi professionisti e tecnici della pubblica amministrazione.

La serata ha offerto spunti di riflessione significativi e proposte concrete per un futuro sostenibile e inclusivo. La comunità sammarinese ha risposto con interesse e partecipazione, dimostrando un forte impegno verso la tutela dell’ambiente e lo sviluppo sostenibile.

San Marino, 5 maggio 2024

PDCS