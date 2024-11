San Marino. PDCS: Un passo cruciale per una sanità più solida ed efficiente per il futuro dell’Istituto Sicurezza Sociale

Oggi in Consiglio Grande e Generale è stato approvato l’Atto Organizzativo per l’Istituto Sicurezza Sociale (ISS), un provvedimento normativo che il Partito Democratico Cristiano Sammarinese ritiene decisivo per dare stabilità e struttura alla sanità sammarinese.

Questo documento rappresenta il risultato di un lungo percorso condiviso, volto a rispondere alle necessità operative di un sistema sanitario che richiede basi solide per guardare al futuro. Non una mera formalità.

L’Atto Organizzativo, le cui fondamenta risalgono alla scorsa legislatura, sotto la guida dell’allora Segretario Roberto Ciavatta, è giunto oggi alla ratifica grazie all’impegno dell’attuale Segretario alla Sanità Mariella Mularoni, che ha proseguito e completato quel lavoro, grazie ad un dialogo inclusivo con sindacati, tecnici, dirigenti e forze politiche, per migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini e per dare finalmente una risposta concreta alle esigenze organizzative del personale dell’ISS.

È fondamentale sottolineare quanto sia importante, in un settore delicato come quello della sanità, cogliere i cambiamenti demografici, epidemiologici, ed economici per rispondere alla domanda di salute dei cittadini. Non possiamo permettere che un ambito così cruciale sia lasciato in balia di provvedimenti temporanei: è necessario un contesto stabile e organizzato, che permetta a medici, infermieri e tecnici di lavorare con sicurezza e continuità, e che offra ai cittadini un servizio puntuale e di qualità.

L’approvazione di questo provvedimento rappresenta un punto di partenza, per affrontare altre sfide di cui siamo ben consapevoli. Il bilancio sanitario, la formazione, la ricerca, la gestione delle liste d’attesa, l’organizzazione degli orari ospedalieri e l’efficienza delle strutture sono temi complessi e centrali, che ci impegniamo a risolvere affinché la sanità possa essere ancora più vicina ai bisogni della cittadinanza.

Il PDCS desidera ringraziare il Segretario Mularoni e lo staff della Segreteria, tutti i consiglieri e coloro che hanno contribuito al raggiungimento di questo importante obiettivo. Un risultato ragguardevole che avvalora l’azione del Partito, nella consapevolezza della necessità di continuare a svolgere un lavoro costruttivo sulla sanità, per affrontare insieme le prossime sfide e mantenere un sistema sanitario universalistico, equo e solidale e nello stesso tempo moderno e lungimirante.

San Marino, 05 novembre 2024

PDCS