San Marino. PDCS verso il futuro: incontro su digitale, infrastrutture e sicurezza

Ieri sera, il PDCS ha inaugurato il primo di tre incontri previsti per questo mese, incentrato sul tema cruciale della “Transizione Digitale, Infrastrutture e Sicurezza per un Paese al Passo con i Tempi”. L’evento ha visto la partecipazione del Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, e del Segretario di Stato per il Territorio, Stefano Canti che hanno esposto le iniziative implementate finora e quelle che il PDCS intende portare avanti nella prossima legislatura.

Il Segretario di Stato Beccari ha delineato i progressi significativi nei settori delle telecomunicazioni, sottolineando come gli sforzi congiunti porteranno benefici non solo ai cittadini sammarinesi ma anche ai numerosi turisti e visitatori provenienti dall’Italia. Le iniziative specifiche già attuate includono l’aumento della sicurezza con il potenziamento delle forze dell’ordine e l’installazione di sistemi avanzati di videosorveglianza, investimenti significativi nella fibra ottica per supportare lo sviluppo di una economia digitale, e lo sviluppo di una identità elettronica per facilitare l’accesso ai servizi digitali. Grazie agli accordi raggiunti inoltre, sarà possibile implementare tecnologie avanzate a costi contenuti, garantendo uno sviluppo tecnologico che semplificherà le interazioni quotidiane come quella tra la Pubblica Amministrazione e i cittadini, migliorando ulteriormente nel contempo la sicurezza nazionale attraverso il rafforzamento delle infrastrutture e delle capacità di sorveglianza.

Il Segretario di Stato Canti ha dettagliato il suo contributo nel rinnovamento e miglioramento delle infrastrutture sammarinesi, includendo l’aumento della proprietà pubblica di terreni per oltre 233.000 mq e il sostegno allo sviluppo economico attraverso la cessione ad imprenditori di 15.000 mq di aree produttive che hanno determinato investimenti significativi e la creazione di nuovi posti di lavoro. Inoltre per la prima volta è stato redatto un rapporto che fornisce una mappa dettagliata delle priorità e delle azioni da intraprendere nei prossimi anni, assicurando che ogni progetto non solo risponda alle immediate necessità di miglioramento, ma si integri perfettamente con l’ambiente e il patrimonio culturale di San Marino.

Questi interventi sono parte di un approccio complessivo del PDCS al territorio, volto ad elevare la qualità della vita dei cittadini, vogliamo una San Marino bella e vivibile certo, ma anche sicura, con servizi al cittadino e alle imprese di qualità in grado di semplificare e migliorare la nostra vita di tutti i giorni.

Questi incontri rappresentano un’opportunità imperdibile per i cittadini di informarsi e partecipare attivamente nel dialogo su come modellare il futuro della nostra Repubblica. Il prossimo appuntamento sarà il 13 maggio al Centro Sociale di Fiorentino, dove si discuterà di “Lavoro e Salute per la piena realizzazione della persona“, evento che vedrà la partecipazione del Segretario di Stato per il Lavoro, Teodoro Lonfernini, e del Segretario di Stato per la Sanità, Mariella Mularoni.

Concluderemo questa serie di incontri il 16 maggio nella Sala Ex International di Borgo Maggiore, con una discussione su “Economia Sana e Certezza del Diritto per una Famiglia al Centro della Società“, con interventi del Segretario di Stato per le Finanze, Marco Gatti, e del Segretario di Stato per la Giustizia, Massimo Andrea Ugolini.

Il PDCS è orgoglioso di guidare questi dialoghi aperti e costruttivi, riaffermando il suo impegno verso una San Marino resiliente, innovativa e inclusiva.

San Marino, 10 maggio 2024 L’Ufficio Stampa del PDCS