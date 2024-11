San Marino. Pedini Amati inaugura lo stand di San Marino al WTM di Londra

Prima il taglio del nastro alla presenza del Console Bragagni e dei vertici di ENIT, poi l’incontro con la Ministra italiana Santanchè, con quella greca Kefalogianni e con il Ministro del Turismo Saudita Al Katheeb.

Domani il Summit dei Ministri del turismo delle Nazioni Unite

Il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati è a Londra dove questa mattina ha inaugurato lo stand della Repubblica di San Marino alla 44esima edizione del World Travel Market, che si tiene all’ExCel London fino al 7 novembre.

L’edizione 2024 del WTM è la più grande di sempre, non solo come espositori, ma anche in termini di presenze. Gli organizzatori si attendono almeno 45.000 visitatori professionali provenienti da tutto il mondo, registrando una crescita del 9% nel numero delle destinazioni presenti. WTM London ospiterà oltre 4mila enti turistici globali, albergatori, servizi di trasporto, marchi tecnologici, associazioni e tour operator.

La Repubblica di San Marino si presenta con uno spazio espositivo di 40 mq personalizzati dove trovano sede anche 6 operatori sammarinesi.

Al taglio del nastro ufficiale hanno partecipato anche il Console Onorario di San Marino in Gran Bretagna, Maurizio Bragagni, il Direttore Marketing di ENIT Maria Elena Rossi e l’On.le Gianluca Caramanna. Il Segretario di Stato Federico Pedini Amati ha poi presenziato alla Cerimonia d’Inaugurazione italiana e si è intrattenuto con i vertici di ENIT e con il Ministro italiano Daniela Santanchè, successivamente con il Ministro greco Olga Kefalogianni ed ha poi partecipato al meeting organizzato dal Ministro del Turismo del Regno di Arabia Saudita Ahmeed Al Katheeb con la visita del padiglione e il lancio della nuova compagnia di bandiera Riyadh Air.

Tanti i temi “caldi” ai quali il Segretario di Stato sta lavorando in occasione di questa prestigiosa iniziativa: con il Ministro greco si è valutata l’ipotesi di ampliare l’intesa già siglata qualche anno fa, ma anche di implementare la collaborazione strategica in ambito europeo, oggi che, proprio la Grecia esprime il Commissario UE per il Turismo. Sempre strategico il rapporto con l’Arabia Saudita, così, come è ovvio, quello con il Ministero italiano. Con ENIT si è discusso del rinnovo dell’accordo di collaborazione strategica con l’Ufficio del Turismo che vede, fra i punti chiave, la partecipazione congiunta alle fiere internazionali come quella in corso a Londra.

Nel pomeriggio il Segretario di Stato Federico Pedini Amati farà visita al Consolato di San Marino a Londra mentre domani parteciperà al “Ministers’ Summit” organizzato da UNTourism, l’Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite, incontro a cui troverà i Ministri del Turismo di tutto il mondo.

Federico Pedini Amati: “Partecipare ad eventi di questo genere è fondamentale per la promozione turistica della Repubblica di San Marino e per la diplomazia legata al turismo. Incontrare Ministri di altri Paesi significa confrontarsi su tendenze e opportunità. Ancor più importante sarà la ministeriale di domani che delineerà linee guida globali e indicherà le strade che i Paesi percorreranno nei prossimi anni”.

San Marino, 5 novembre 2024/1724 d.F.R.