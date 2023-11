San Marino. Per ASLEM un compleanno da ricordare

Un compleanno da ricordare quello festeggiato da ASLEM: 26 anni di divulgazione rispetto alla tematica della donazione del midollo osseo e di sostegno alla ricerca e all’attività ospedaliera.

“Il Convegno di Sabato 18 Novembre IL DONO CHE CURA è stato per la nostra Associazione un grande risultato e un momento di confronto utile al miglioramento della nostra attività nonché al rafforzamento di indispensabili rapporti di collaborazione che permettono la continua iscrizione dei donatori nel Registro” afferma la Presidente ASLEM Patrizia Cavalli “Come ASLEM siamo grati per la sentita partecipazione e per l’interesse mostrato dalle Istituzioni Nazionali e Internazionali e dalla cittadinanza sammarinese, sempre al nostro fianco.”

Diversi i temi trattati e, come fulcro, la necessità di essere in rete con tutti gli Stati Nazionali afferenti al WMDA (World Marrow Donor Association), l’ente internazionale che gestisce i donatori di midollo su scala mondiale:

“La presenza di oltre 41 milioni di donatori in tutto il mondo è un’ancora di salvezza per i pazienti in attesa di trapianto, ma ASLEM non si fermerà finchè tutti i malati oncoematologici non troveranno il loro gemello genetico compatibile. La mission è salvare tutte le vite.” Conclude la Presidente Cavalli.

In presenza del Segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale Mariella Mularoni, al Direttore Sanitario dell’ISS Dott. Sergio Rabini e al Direttore dell’Authority Sanitaria Claudio Muccioli, è stato inoltre presentato nel dettaglio il Progetto INSIEME che prevede la riqualificazione del Reparto di Oncologia e Oncoematologia dell’Ospedale di Stato di San Marino, insieme al Primario Dott. Mario Nicolini.

Obiettivo principale del progetto è creare un concetto di cura ancor più efficiente e innovativo che possa fungere da cerniera tra Ospedale, Servizi e Territorio, in cui l’unica centralità è la persona. Il reparto diventerà un luogo di relazione, scambio e condivisione.

Concludendo, ASLEM desidera ringraziare con gioia i partecipanti e tutti coloro che hanno reso possibile questo momento di condivisione e confronto.

ASLEM