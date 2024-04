San Marino. Per gli Sport Speciali tante soddisfazioni dalla ginnastica

Doppio appuntamento per la Federazione Sammarinese Sport Speciali nel fine settimana con il Torneo Piccole Promessedi ginnastica ritmica e la gara regionale “Libertas” di ginnastica artistica. La prima manifestazione, organizzata in collaborazione con la S.S. Ginnastica Ritmica San Marino e valevole come prova unica del campionato sammarinese di ginnastica ritmica, ha visto partecipare sei atlete degli Special Olympics, alcuni all’esordio in pedana. Nella categoria Junior primo posto per Greta Castellani, seguita al secondo posto da Rim Zaboul e al terzo da Amanda Cecchetti. Marianna Pruccoli festeggia nei Senior, secondo posto per Michela Angeli e terzo per Maria Carlotta Guidi. C’è soddisfazione nelle parole delle coach Maria Chiara Bacciocchi, Lucia Sanson, Alessia Pazzini e Giada Cecchetti che affermano in coro “le atlete sono state tutte bravissime, hanno guadagnato fiducia e consapevolezza nelle loro capacità”. Questo evento rappresenta per la Fsss un momento di forte sensibilizzazione a livello sportivo per gli atleti più piccoli, ricordando il motto degli Special Olympics: “Che io possa vincere, ma se non ci riuscissi che io possa tentare con tutte le mie forze”. Alla gara regionale “Libertas”, svolta a Rimini presso la palestra della Polisportiva Celle, cinque atleti hanno rappresentato la Federazione: Beatrice Cellarosi, Giada De Angeli, Eleonora Santolini, Stefania Toccaceli e il giovanissimo Christian Sammaritani. Tutti e cinque hanno concluso le loro gare senza commettere errori e hanno ottenuto la vittoria nella propria categoria. Si dice orgogliosa l’allenatrice Sara Medardi, che continua “torniamo ad allenarci in palestra ancora più motivati e pronti per migliorarci e preparare i prossimi appuntamenti sportivi”.