San Marino. Per La Fiorita c’è l’ostacolo Tre Fiori. Toccaceli: “Dovremo saper aspettare il momento giusto”

Il girone di ritorno de La Fiorita passa per un altro step importante. Domani a Dogana i gialloblù affronteranno il Tre Fiori, quarta forza del campionato.

Ad inquadrare la sfida è Alex Toccaceli. Il centrocampista sammarinese, classe 2002, è reduce dalla sua prima rete in gialloblù siglata contro il Faetano.

“Il primo gol della stagione è sempre una bella soddisfazione – commenta -. Aver contribuito alla vittoria mi ha reso ancor più fiero. Sono contento che si sia presentata l’occasione Ci stiamo allenando tutti molto bene, è giusto raccogliere i frutti”.

La rete di Toccaceli ha messo il sigillo nel rotondo 4-0 nel derby del Marano.

“Una larga vittoria – racconta Toccaceli -, ma è stata una partita, come tutte, non semplice. Ci abbiamo messo un po’ ad ingranare, ma siamo stati bravi a non buttarci giù e, una volta sbloccata, a rimanere sul pezzo per tutti i 90 minuti, senza cali di attenzione. Questo ci ha permesso di portare a casa una vittoria che dà ulteriore forza al nostro gruppo”.

Ora sul cammino dei gialloblù arriva il Tre Fiori, reduce da un mercato che ha portato ulteriori pedine importati.

“Il Tre Fiori sta facendo un ottimo campionato e i nuovi arrivati daranno sicuramente una mano – commenta il centrocampista gialloblù -. Sarà un’altra partita non facile. Dovremo dare tutto quello che abbiamo per portare a casa la vittoria e consolidare il nostro percorso. Come ci dice sempre il mister, dobbiamo avere pazienza e cercare di capire i momenti della partita. Questo fattore ci ha portati ad arrivare dove siamo. Abbiamo avuto anche momenti di difficoltà, ma saper aspettare il momento giusto ci ha permesso di portare a casa ottimi risultati”.

Toccaceli è approdato a La Fiorita la scorsa estate, in tempo per esordire in Conference League contro l’Isloch Minsk e per firmare l’assist alla rete di Semprini che ha spalancato ai gialloblù i calci di rigore e lo storico passaggio del turno.

“Quello è un tassello che mi porterò dentro per sempre – racconta -. Poter essere protagonista in una competizione del genere è una delle soddisfazioni più grandi della mia carriera. A La Fiorita mi sono sentito da subito accolto e ho trovato un bellissimo gruppo. Credo che il nostro punto di forza sia proprio questo, è un ambiente in cui si sta bene e tra compagni non ci sono gerarchie. Per quanto mi riguarda mi metterò sempre a disposizione della squadra per cercare di dare il mio contributo al raggiungimento dei nostri obiettivi”.

La Fiorita