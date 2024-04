San Marino per la Palestina: “Unmute Gaza”

San Marino, 29 aprile 2024 – Continuiamo ad essere indignati per la catastrofe umanitaria in atto in Palestina, originata dai ripetuti attacchi indiscriminati e criminali di Israele. Mentre i governi occidentali fanno sporadiche e poco incisive dichiarazioni chiedendo il rispetto delle vite dei civili, vengono contemporaneamente forniti miliardi di euro all’ “unica democrazia occidentale in Medio Oriente” sostenendo di fatto la prosecuzione del genocidio della popolazione palestinese.

A Gaza, terroristi, soldati, medici, giornalisti, bambini e operatori umanitari vengono messi nel mirino israeliano senza distinzione alcuna, in una operazione che chiaramente non vuole solo sconfiggere i terroristi che hanno causato l’attacco del 7 Ottobre, ma mira soprattutto a distruggere il futuro di un intero popolo, ponendo ostacoli anche all’arrivo di aiuti umanitari e alla presenza di reporter indipendenti.

Dall’intensificarsi delle ostilità in Palestina siamo stati sopraffatti da immagini e video violenti provenienti soprattutto da Gaza. Che siano persone tirate fuori dalle macerie, madri che piangono i propri figli, o bambini malnutriti in ospedali improvvisati, tutti i giorni ci troviamo di fronte a queste immagini orribili che, a volte, appaiono nei nostri feeds, mentre “scrolliamo” tra i meme e i video di cucina, rischiando di perdere significato e contesto e di anestetizzarci al dolore altrui.

Così abbiamo deciso di aderire alla campagna UNMUTE GAZA: l’iniziativa nasce da un movimento internazionale che ha messo insieme artisti e fotoreporters, rielaborando immagini significative provenienti da Gaza e sovrapponendovi il simbolo Mute, come quello che appare sui video di Instagram quando manca il volume. Abbiamo stampato ed affisso queste immagini in diversi punti a San Marino per cercare di creare un ponte più diretto tra le nostre coscienze e la sofferenza del popolo Palestinese, spesso inascoltata. Vorremmo offrire un minimo supporto, seppur simbolico in questo caso, mostrando ai nostri concittadini quella che è la realtà quotidiana per gli abitanti della Striscia di Gaza e del West Bank.

“Unmute” cioè “riattiva l’audio”: che quelle immagini parlino, facciano rumore, urlino la sofferenza e l’indignazione. Unmute perché si dia l’attenzione che ogni attacco a dei civili palestinesi merita; Unmute perché non si resti sordi al dolore, alle ingiustizie, perché non si “scrolli” senza pensarci fino alla prossima distrazione di massa; ma soprattutto Unmute per non rimanere in silenzio.

Chiunque può dare risonanza alla campagna. Basta andare su www.unmutegaza.com, scaricare il materiale, stamparlo ed incollarlo.

Per altre iniziative, per aiutarci o informazioni su cosa possiamo fare nel nostro piccolo per supportare la popolazione palestinese, seguici su Facebook/Instagram “San Marino per la Palestina” o scrivici a sanmarinoperlapalestina@gmail.com