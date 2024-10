San Marino. Per Repubblica Futura è libera solo una parte di stampa?

Caro direttore ho appena letto della vergognosa interpellanza di RF contro di lei e di GiornaleSM. Sono senza parole. Nel febbraio scorso quando Buriani e Celli sono stati condannati per vari reati gravi contro lo Stato e Banca Centrale e Fabbri e Filippini assolti, Repubblica Futura ha scritto fiumi di pagine contro Banca Centrale per aver osato denunciare un giornalista.

RF ha inneggiato alla libertà di stampa che va sempre tutelata ed ha ammonito contro la spesa di soldi pubblici per attaccare una libertà fondamentale.

Ovviamente non ha speso una sola parola di biasimo per il giudice che aveva così strenuamente difeso e che era stato così gravemente condannato.

Questo ci insegna che REPUBBLICA FUTURA non sa perdere e tanto meno sa ammettere i propri sbagli (si veda anche il caso Ciacci), come il fatto che usa mezzi istituzionali per regolare i proprio conti! E che la stampa va difesa solo una parte! L’altra, che è critica nei propri confronti ,va, invece, pesantemente attaccata!

Un lettore