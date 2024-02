San Marino. Pericoli della rete: l’Autorità Garante a confronto con i ragazzi … di David Oddone

“Continuando il percorso intrapreso con il convegno dell’anno precedente,” afferma Elia Santi, Vice Presidente dell’Autorità Garante, “abbiamo voluto proseguire il confronto con tutte le parti coinvolte nella salvaguardia dei minori. Non solo concentrandoci sulla dimensione della rete e di internet, ma soprattutto sui rischi derivanti dall’utilizzo dei social network.” Il contesto viene inquadrato dal Presidente, Umberto Rapetto, vero mattatore della giornata, che ha saputo mettere i ragazzi presentiaproprioagio,spingendoliaparlare e condividere le proprie idee ed emozioni: “I nuovi mezzi di comunicazione hanno generato un eccesso di interazione che ha compromesso i rapporti interpersonali. La diffusione della Rete e delle piattaforme di messaggistica istantanea ha minato l’interazione umana,” afferma, mettendo

in luce gli effetti su giovani e adolescenti e sottolineando le responsabilità e il ruolo degli adulti. Si propone un confronto esperienziale, basato su un dialogo aperto, coinvolgendo tutte le parti interessate: dalle istituzioni scolastiche di ogni livello, alle forze dell’ordine, al settore sanitario, agli operatori della comunicazione. “Probabilmente finora si è evitato di affrontare il problema reale,” riflette Patrizia Gigante, Membro dell’Autorità Garante. “Gli smartphone e i dispositivi tecnologici colmano delle lacune. E’ fondamentale individuare le aree di mancanza e di scarsa consapevolezza da parte dei genitori. La scuola gioca un ruolo cruciale. Esistono già progetti meritevoli in corso e desideriamo inserirci in questo contesto già complesso, nel quale San Marino si distingue.”

Si profila un’opportunità per delineare gli obiettivi dell’Autorità Garante, affrontando problemi consolidati e nuove sfide: “Senza dubbio,” prosegue, “l’Intelligenza Artificiale rappresenta la prossima frontiera. Ci stiamo preparando, desideriamo ascoltare attentamente quest’anno. Piuttosto che impartire lezioni, miriamo a comprendere necessità e paure; e cerchiamo di trasformare San Marino in un laboratorio per lo sviluppo di soluzioni innovative.”