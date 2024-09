San Marino. Pesca, dal sedicesimo posto al Mondiale di pesca al colpo ai titoli per ragazzi

Fine settimana ricco di eventi per la pesca sportiva sammarinese, impegnata a livello internazionale al Mondiale in Francia e in Repubblica con la conclusione del Campionato Sammarinese per ragazzi.

Al Mondiale di pesca al colpo per Nazioni la squadra sammarinese si è presentata con il capitano Stefano Defendi, Jacopo Angelini, Massimo Biordi, Ivan Biordi, Marco Scarponi e Romano Valeriani che, guidati dal delegato federale Paolo Muccioli e gli accompagnatori Roberto Rossi, Thomas Biordi e Milena Fabbri, hanno chiuso al sedicesimo posto assoluto.

Al lago di Faetano è andata in scena l’ultima prova del Campionato Under 10, 13 e 16, valida come prova “Trofeo Sport in Fiera”. Nella categoria Under 10 vittoria Giacomo Stacchini e Marco Pondini Ceccoli, secondo posto per Alberto Bezzi e terzo Edoardo Stacchini. Matteo Jannin si assicura la vittoria per l’Under 13, seguito da Gabriel Roman e Francesco Biordi. Nell’Under 16 vince Alessio Conti, argento per Riccardo Ducci.

Il “Trofeo Sport in Fiera” è stato vinto da Matteo Jannin, completano il podio Alessio Conti e Marco Pondini Ceccoli. Sul palco centrale del Multieventi sono stati assegnati anche i titoli sammarinesi di categoria, consegnati da Emanuele Vannucci, membro del Comitato Esecutivo del CONS. Joey Giovagnoli trionfa nell’Under 10, secondo Pondini Ceccolie terzo Giacomo Stacchini. Francesco Biordi è campione nell’Under 13, argento per Jannin e bronzo di Brighi. Alessio Conti conquista il titolo Under 16, seguito da Ducci e Mattia Guidi.