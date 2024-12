San Marino. PharmaLab: Come migliorare l’alimentazione del tuo pet

Scegliere la giusta alimentazione per il cane o gatto è un aspetto fondamentale per la salute e la felicità del tuo amico a quattro zampe. Allergie, intolleranze o particolari esigenze richiedono un approccio su misura e prodotti di alta qualità per garantire una dieta equilibrata.

Perché è importante scegliere bene?

L’offerta sul mercato è vasta, ma non tutti gli alimenti soddisfano gli stessi standard. Entrare in un semplice negozio di alimenti per animali, interpretare le etichette, valutare ingredienti e riconoscere prodotti sicuri sono passi cruciali per costruire una dieta sana.

Senza le giuste informazioni, si rischia di fare scelte che potrebbero compromettere il loro benessere.

L’alimentazione è infatti il primo passo per fare prevenzione e garantire ai nostri amici animali una vita lunga e di qualità. Purtroppo, non tutti i mangimi presenti sul mercato tengono conto delle esigenze nutrizionali e di salute dei pet. La faccenda si complica con gli animali che hanno esigenze nutrizionali specifiche e che devono seguire un regime dietetico su misura.

PharmaLab: gli specialisti per la nutrizione del tuo pet

PharmaLab offre soluzioni nutrizionali di eccellenza, pensate per rispondere a ogni esigenza:

selezione di alimenti premium con prodotti privi di grano e glutine, opzioni monoproteiche o biproteiche, per garantire qualità, sicurezza e tracciabilità;

con prodotti privi di grano e glutine, opzioni monoproteiche o biproteiche, per garantire qualità, sicurezza e tracciabilità; consulenze personalizzate con un team di esperti ti guiderà nella scelta di piani alimentari bilanciati, con alimenti pronti o diete casalinghe formulate e bilanciate per cane;

con un team di esperti ti guiderà nella scelta di piani alimentari bilanciati, con alimenti pronti o diete casalinghe formulate e bilanciate per cane; collaborazione con veterinari e specialisti per affrontare situazioni specifiche, dalla gestione di intolleranze alimentari alla prevenzione di patologie.

Salute e vitalità per i tuoi animali da compagnia

Grazie a una dieta ottimale, il tuo pet può vivere meglio, con più energia e più a lungo. Ogni pasto diventerà un’occasione per rafforzare il legame tra voi, assicurando una vita piena e felice.

