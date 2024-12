San Marino. PharmaLab: la tua farmacia veterinaria di fiducia

Se sei un proprietario di animali in cerca di una farmacia veterinaria innovativa e affidabile, PharmaLab è il luogo che fa per te. Situata a Dogana, San Marino, questa struttura rappresenta un’eccellenza per la cura degli animali domestici e non solo, grazie a un mix unico di competenza, prodotti di qualità e servizi personalizzati.

Tutto per il benessere degli animali

PharmaLab si distingue per l’offerta di farmaci veterinari, integratori specifici e un laboratorio galenico in grado di realizzare preparazioni personalizzate, come farmaci per animali con allergie, dosaggi su misura e medicinali dall’elevato livello di appetibilità.

In farmacia sono disponibili anche alimenti per ogni esigenza, dalla nutrizione secca e umida a quella casalinga, realizzata per soddisfare i palati più esigenti e per fornire un profilo nutrizionale completo, in linea con le esigenze di cani e gatti.

Il Pet Corner aggiunge un tocco speciale, con guinzagli artigianali eco-friendly, giochi olfattivi interattivi e una vasta gamma di snack e masticativi BARF certificati, realizzati in Italia.

Non manca un reparto dedicato ai cavalli, con prodotti per il benessere quotidiano, la prevenzione, l’igiene e le necessità specifiche degli animali sportivi.

Competenza e collaborazione

Il team della farmacia per animali di PharmaLab è composto da pet pharmacist altamente qualificati, sempre pronti a offrire consigli personalizzati. La farmacia collabora attivamente con le cliniche veterinarie locali per garantire servizi mirati e agevolazioni per i clienti. Questa sinergia assicura un’assistenza completa, dalla diagnosi alle terapie più efficaci.Un luogo per te e il tuo animale

PharmaLab non è solo una farmacia veterinaria, ma un punto di incontro per chi vuole il meglio per i propri animali. La dedizione per il benessere animale si riflette in ogni dettaglio: prodotti selezionati, staff competente e un ambiente accogliente.

Vieni a trovarci in p.le Enriquez a Dogana o visita il sito di PharmaLab per scoprire tutti i servizi.

La salute del tuo amico a quattro zampe merita il meglio!

Visita il sito di PharmaLab