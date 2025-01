San Marino. PICCOLO TEATRO ARNALDO MARTELLI il 5 febbraio con la commedia in vernacolo sammarinese ”Set, quatorg, vintoun e vintot”

Gli attori del Piccolo Teatro Arnaldo Martelli sono in dirittura d’arrivo per la tradizionale rappresentazione della serata di Gala del, 5 febbraio in occasione della Festa di Sant’Agata.

Il Gruppo si presenterà presso il Teatro Titano per il 53° anno consecutivo; questa volta con la commedia, tradotta in vernacolo sammarinese, di Dino Di Gennaro “”Set, quatorg, vintoun e vintot”.

Si tratta di una divertente storia che coinvolge due fratelli intenti a preparare, dietro lauto compenso, un improbabile esperimento di “reincarnazione forzata” per raggirare una focosa e incontenibile vedova. I due fratelli hanno una sorella bigotta che, assieme ad altre due comari vigila attentamente sull’operato dei suoi congiunti.

In mezzo a tutta questa situazione girano molti altri personaggi: un boss minaccioso; una allegra signora che per sfuggire al marito gelosissimo si rifugia in casa dei due fratelli; una abile venditrice di enciclopedie; una santona con la sua inutile collaboratrice; un ragazzetto che vende biglietti della lotteria; Uno strano soggetto dedito al gioco ed altri espedienti, capace di far perdere 4 Miliardi di Lire ad uno dei due fratelli; tre componenti il Coro “Lacrima cadente”, che si presentano per piangere una morta ma sbagliano appartamento; il sosia del defunto marito della vedova focosa; un letturista dell’Agenzia del gas, scambiato per il marito della signora rifugiatasi in casa dei due fratelli.

Ci sono insomma tutti gli ingredienti per passare un paio di ore in tutta allegria.

La commedia del 5 Febbraio sarà replicata, sempre nel Teatro Titano, sabato 8 e Mercoledì 26 febbraio, e al Teatro Nuovo di Dogana, Martedì 18 marzo.

San Marino, 30 gennaio 2025

Ufficio Stampa P.T.A.M.