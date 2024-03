San Marino. Piccolo Teatro Arnaldo Martelli: prevendita biglietti per l’ultima replica della commedia dialettale “Quand e dievle us vistesc ad rosa”, giovedì 14 marzo 2024

Il Piccolo Teatro Arnaldo Martelli comunica che sarà possibile acquistare in prevendita i biglietti per l’ultima replica della commedia dialettale “Quand e dievle us vistesc ad rosa” che avrà luogo nella serata di giovedì 14 marzo 2024, presso il Teatro Nuovo di Dogana, nelle seguenti date:

– venerdì 08 marzo 2024, dalle ore 17:00 alle ore 19:00 presso il botteghino del Teatro Nuovo di Dogana,

– giovedì 14 marzo 2024 – serata della rappresentazione – a partire dalle ore 20:00, presso il botteghino del Teatro Nuovo di Dogana.