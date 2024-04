San Marino. Piccolo Teatro Martelli devolve gli incassi della serata del 4 marzo in favore della falegnameria Zonzini, andata a fuoco recentemente.

Nella conferenza stampa di oggi oltre ad illustrare le attività poste in essere in questa stagione teatrale e le prossime iniziative in cantiere, l’incontro, a cui prenderà parte anche il Presidente UNAS, Luigi Ceccoli, sarà l’occasione per consegnare all’amico Paolo Zonzini, falegname che si occupa dell’allestimento delle scenografie, degli incassi della rappresentazione teatrale del 04 marzo 2024 che il Piccolo Teatro Martelli ha deciso di devolvere in favore di Zonzini. Com’è noto, la famiglia Zonzini nell’agosto 2023 è stata vittima di un incendio che ha creato diversi danni oltre all’abitazione anche al laboratorio di falegnameria. Questo gesto di solidarietà da parte della nostra compagnia vuole aiutare l’amico Paolo Zonzini a ripartire con la sua attività artigianale.

Francesco Morganti