San Marino. PID: Nuovo ciclo di incontri su Cyber Security

Dal mese di Ottobre parte il nuovo ciclo di incontri In-Formativi dell’Associazione dei Professionisti per l’Innovazione Digitale.

PID si prefigge lo scopo di divulgare e formare la cultura dell’informazione mettendo a disposizione degli interessati e dei professionisti del mondo del digitale una serie di strumenti e concetti che possano facilitare la transizione a un mondo sempre più dipendente dalla tecnologia dell’informazione.

Se da una parte le persone comuni non possono più permettersi di essere analfabeti digitali in una società che ha fatto dei dispositivi tecnologici il mezzo indispensabile per accedere alla propria identità di cittadini e consumatori, la sfida per i professionisti è quella di restare aggiornati sulle novità tecnologiche e garantire ai propri clienti la sicurezza e l’affidabilità dei servizi e dei prodotti offerti.

I primi incontri si rivolgono ai singoli cittadini, alle piccole imprese e a quei professionisti dell’informatica che hanno nelle piccole realtà imprenditoriali il proprio portafoglio clienti.

Elia Lazzarini e Davide Arletti, consulenti di esperienza pluridecennale ed esperti in sicurezza informatica, illustreranno alcuni problemi e falsi miti in termini di cyber security e forniranno una piccola cassetta degli attrezzi per districarsi in questo campo.

Gli incontri sono a cadenza mensile e completamente gratuiti anche per i non iscritti:

martedì 15 ottobre si parlerà del falso mito per cui le piccole imprese sarebbero immuni dagli attacchi hacker

martedì 12 novembre verrà spiegato perché tutti dovrebbero occuparsi della propria sicurezza digitale

martedì 10 dicembre si vedrà come fare a proteggersi, mettendo le mani in pasta e occupandosi della sicurezza in prima persona

Tutti gli incontri si svolgeranno dalle ore 21 nella Sala Joe Cassar di Borgo Maggiore, in via Ventotto Luglio n. 50

Maggiori informazioni e prenotazioni su www.pidrsm.sm