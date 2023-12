San Marino. Pioggia di medaglie per il karate sammarinese al 2° Memorial Riccardo Salvatori

L’Open International Karate for kids “2° Memorial Riccardo Salvatori” organizzato in collaborazione tra Federazione Sammarinese Arti Marziali e Csen Italia ha chiuso l’annata della Federazione biancazzurra con un appuntamento riservato ai giovani atleti dai cinque anni fino all’Under 14. La manifestazione, che ha ospitato oltre cinquecento partecipazioni nelle varie categorie, ha voluto omaggiare il maestro Riccardo Salvatori, scomparso nel 2021. Per gli atleti sammarinesi sono arrivate numerose medaglie e risultati di prestigio, che hanno contribuito all’ottavo posto finale nella classifica a squadre della San Marino Shotokan Club Karate. A-Jhay De Benedetto vince nel Kumite palloncino, mentre è terzo nella specialità Kata Prova Libera. Nella classifica assoluta Under 10-10 De Bendetto conclude al terzo posto. Doppia vittoria di Cristel Battistini, finisce sul primo gradino del podio nel Kumite palloncino e Kata Prova Libera. Festeggia anche Emma Missiroli, prima nel Kumite Palloncino e terza nella Prova Libera del Kata. Altra medaglia d’oro per la Fesam con Samuele Gentilini, vincitore nella sua categoria nel Kumite Palloncino. Sette argenti arrivano con Beatrice Monaldi (Kumite Under 10-12); Mattia Palazzi (Kumite Palloncino), Natan Pedrelli (secondo nel Kumite Palloncino e Kata Prova Libera), Sophia De Angelis e Giulia Cenni. Ben diciannove le medaglie di bronzo. Nelle varie classi del Kumite Palloncino arrivano sul podio Alberto Dolcini, Francesco e Alessandro Bartoletti, Sonia Berardi, Manuel Cenci (bronzo anche nel Kata Prova Libera), Gabriel Roman, Filippo e Luca Fiore, Michele Polverelli e Olivia Valletta, bronzo anche nel Kata Prova Libera, al quale si aggiunge quello di Mattia Matteini. Nel Kumite Under 10-12 terzo posto per Francesco Biordi e Riccardo Bernardi, mentre negli Esordienti salgono sul terzo gradino del podio Nicolò Silvi Marchini, Jonathan Gentilini, Alice Morolli e Maya Brandino.