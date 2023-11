San Marino. Più di trenta specialisti da tutta Italia a confronto a Riccione sulle nuove frontiere delle protesi al ginocchio

Sabato 2 dicembre all’Hotel Lungomare di Riccione oltre trenta specialisti da tutta Italia a confronto sulle nuove frontiere della protesi al ginocchio

Più di trenta specialisti da ogni angolo dello Stivale a confronto per un’intera giornata sulle nuove frontiere della protesi al ginocchio, una mattinata e un pomeriggio di approfondimenti organizzati dal dottor Marco Fravisini (Ospedali Privati Sol et Salus e Villa Maria di Rimini) e riconosciuti e accreditati dal Ministero della Salute.

Si terrà sabato 2 dicembre alla Sala Congressi dell’Hotel LUNGOMARE di Riccione – Via Milano 7- un Corso a numero chiuso e gratuito per 80 partecipanti dal titolo: “The perfect knee Novità in tema di protesi di ginocchio. Il futuro è ora”. Medici chirurghi specializzati in ortopedia e traumatolgia parleranno davanti a una platea di 120 persone, giovani medici, fisioterapisti, fiasiatri, Ortopedici e Medici dello Sport (cui l’esperienza varrà 7 crediti formativi) dell’artrosi di ginocchio, patologia estremamente frequente che coinvolge sempre di più la popolazione giovanile e che nei casi avanzati necessita di trattamento chirurgico. Il focus sarà sull’impianto ideale con un corretto allineamento e bilanciamento, in grado di soddisfare il paziente. Si parlerà di studi biomeccanici e ingegneristici, di modelli che portano allo sviluppo di impianti protesici di nuova generazione con materiali innovativi e design personalizzati.

“L’artrosi di ginocchio è una patologia estremamente frequente e coinvolge sempre di più la popolazione giovanile e nei casi avanzati necessita di trattamento chirurgico. L’intervento di artroprotesi del ginocchio è in grado di migliorare sensibilmente la qualità di vita delle persone riducendo il dolore e consentendo il ritorno alla vita quotidiana e talvolta allo sport. Il tema di quale sia la protesi migliore per il paziente è affascinante e di estrema attualità e presenta argomenti ancora aperti a uno stimolante confronto. Ogni chirurgo ortopedico è alla ricerca dell’impianto ideale, con un corretto allineamento e bilanciamento, in grado di soddisfare il paziente. Gli studi biomeccanici e ingegneristici hanno portato allo sviluppo di modelli protesici di nuova generazione con design anatomici e materiali innovativi o impianti personalizzati. In parallelo a questo, per aumentare la precisione nel posizionamento dell’impianto si sono sviluppati sistemi tecnologici come la navigazione, tecniche robot-assistite e realtà aumentate” spiegano i responsabili Scientifici Marco Fravisini e Stefano Albanelli

Tra i relatori docenti in ambito Ortopedico e Riabilitativo, oltre al dottor Marco Fravisini, spiccano fra i tanti ottimi professionisti il dottor Pierpaolo Canè (Medico Chirurgo Ortopedico Sol et Salus Rimini), il professor Vincenzo Salini (Professore Ordinario di Malattie dell’Apparato Locomotore – Università Vita-Salute San Raffaele – Milano), il professor Raul Zini (Cotignola) e il dottor Flavio Azzola (Brescia).

Il Corso ha ottenuto due Patrocini non onerosi molto importanti dall’Ordine dei Medici di Rimini e dalla SIAGASCOT (Società Italiana Artroscopia – Ginocchio- Arto Superiore – Sport – Cartilagine. Tecnologie Ortopediche), di cui il dottor Marco Fravisini è delegato per Emilia-Romagna.