San Marino. Podi per i ragazzi del Team Aquabike

Si è appena conclusa la stagione agonistica per il Club Aquabike San Marino dove domenica 6 Settembre a Chioggia i giovani piloti hanno incamerato trofei.

Il debutto di Daniel Volpiana e Kevin Bordin rispettivamente 1° e 2° posto nella cronometro di Sabato ha animato gli animi e domenica in Repubblica sono arrivati altri trofei:

2° Posto assoluto per Kevin Bordin nella categoria Endurance Spark F4

2° Posto assoluto per Sofia Fochesato nella Femminile Spark F4

2° Posto assoluto per Kevin Bordin nella categoria Spark 15-18 F4

3° Posto assoluto per Sofia Fochesato nella categoria Spark 15-18 F4

3° posto assoluto per Alberto Fochesato nella categoria Spark F4

“Grande soddisfazione” afferma il Presidente Nanni Walter ” Siamo contenti che i Ns ragazzi dopo tanti sacrifici, allenamenti e studi tattici siano riusciti a salire a Podio. La stagione agonistica 2024 si conclude con questa gara a Chioggia. L’unione, la condivisione, l’amicizia sono concetti fondamentali che abbiamo voluto spartire anche con il Presidente della Commissione Piloti FIM ( Federazione Italiana Motonautica ) Dott. Giorgio Viscione venuto in visita ufficiale a San Marino Venerdì 4 Ottobre. La visita è iniziata dalla nostra base operativa alla Marina di Rimini visionando la struttura, le moto e la location dove svolgiamo gli allenamenti. Successivamente in Repubblica ha cenato visitando Palazzo Pubblico. Ora facciamo un mese di pausa per poi cominciare i corsi di Moto d’Acqua aperti a tutti per i primi di Novembre.”

Ringraziamo le Segreterie di Stato e i nostri sponsor per il sostegno ricevuto.

Aquabike