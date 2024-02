San Marino. Polacca sottrae il figlio avuto con un sammarinese. Condannata ad un anno di prigione, una anno e mezzo di interdizione della potestà e ad ingenti spese

Nel processo di ieri, che ha visto come giudice decidente il Commissario Vico Valentini, una donna polacca, sposata con un uomo di San Marino, è stata condannata per sottrazione di minore, cioè il figlio avuto nel matrimonio a San Marino. Dopo un viaggio in Polonia nell’aprile 2021, non è più tornata a San Marino, impedendo così al bambino di vedere il padre. La scuola del bambino ha segnalato la sua assenza prolungata. La madre aveva inizialmente detto che il viaggio era per una vacanza e per visitare il nonno materno malato, ma poi ha trovato altre scuse per non tornare.

La donna, contattata dai servizi sociali, ha espresso il desiderio di allontanarsi dal marito a causa di presunte violenze, che però non sono state provate né sembrano essere reali. Il bambino è rimasto in Polonia per tre anni.

Il giudice Vico Valentini ha condannato la madre a un anno di prigione, un anno e mezzo di interdizione dalla potestà genitoriale e una multa di 2000 euro, con sospensione della pena e della prigione. Condannata anche il risarcimento dei danni al padre, la cui somma sarà stabilita in un giudizio separato. Inoltre la condannata dovrà coprire le spese per la costituzione di parte civile del padre e le spese legali del processo. Sicuramente saranno spese importanti.