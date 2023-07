San Marino. Polisportiva San Marino Pesi: parola d’ordine? Podio

La Polisportiva San Marino Pesi ha partecipato domenica 2 luglio al 4° quarto turno di

qualificazione regionali Open 2023 organizzato dalla FIPE presso la palestra Crossfit My

Field di Ferrara, con tre atleti : Albanese Melissa (2008), Caldi Leonardo (2009) e Bugli

Mattia (2010). Le competizioni iniziano con il settore femminile, e Albanese Melissa,

categoria 76 kg, riconferma il suo record personale di 61 kg nell’esercizio di strappo ,

mentre slancio conquista il suo nuovo record personale di 71 kg, con un totale di 132 kg

sollevato aggiudicandosi il 1° posto sul podio.

Dopo le premiazioni femminile inizia la categoria maschile con gli esordienti Under 13 –

cat. 48 kg, e fa il suo esordio Bugli Mattia, neo atleta della Polisportiva San Marino Pesi,

prima partecipazione ad una gara di pesistica, e conquista il 2° posto sul podio

con 17 Kg nello strappo e 23 kg nello slancio, con un totale sollevato di 40 Kg.

Sale in pedana l’ultimo atleta della società sportiva sammarinese, nella categoria

Under 15 cat.73 kg, Caldi Leonardo, migliorando i suoi record personali con 40 Kg nello

strappo e 49 Kg nello slancio, e anche lui conquista il 1° posto sul podio .

Grandi soddisfazioni per la Polisportiva San Marino Pesi, ma soprattutto per il tecnico

Guidi Stefano che con tenacia e costanza continua la programmazione atletica nei giovani, e tutto ciò evidenzia e conferma la crescita sportiva e una buona preparazione tecnica.