San Marino. Politica. Prende seguito la ”COALIZIONE EX CONFUORTIANA”

Prosegue la creazione della cordata o coalizione ex confuortiana, composta da coloro che hanno avuto un legame diretto o indiretto con il finanziere lucano-svizzero Confuorti ed i suoi sodali nel recente passato, ad eccezione di alcuni pochi individui che non hanno avuto modo di contribuire al disastro di Adesso.SM. In questa coalizione si dovrebbero ritrovare coloro che rimpiangono i danni causati al paese durante l’era delle scorso governo e sul declino che ha quasi spinto San Marino sull’orlo del baratro a causa di decisioni sbagliate, o forse anche peggio, ma quest’ultimo passaggio sarà valutato dal tribunale.

È evidente che individui legati in passato alla cordata Buriani-Grandoni-Guidi-Lazzari e Confuorti pensano di poter prendere iniziative politiche concrete e potrebbero già essersi aggregati a partiti e movimenti politici, cercando di influenzarli a proprio vantaggio o a quello della prossima e futura coalizione ex confuortiana.

E così voci di individui che tornano in vita (politica) si fanno strada, persone che emergono da un periodo di torpore che ha caratterizzato i loro ultimi quattro anni. Queste persone, nonostante il loro passato politico controverso e le conseguenze che ne sono derivate, ancora sentono il richiamo dell’ambiente politico e probabilmente da quello che ne consegue. Quindi, stante le nostre fonti, hanno deciso di coalizzarsi e di candidarsi alle prossime elezioni, come se i cittadini di San Marino, o coloro che hanno subito gravi danni dalla loro azione, potessero dimenticare ciò che è accaduto e che loro hanno contribuito a far accadere.

Lo spettro di quanto successo, e forse non solo, aleggia ancora su San Marino e difficilmente ci si può dimenticare.