San Marino. POLIZIA CIVILE, GENDARMERIA E GUARDIA DI ROCCA: INSIEME PER LA VITA CON ASLEM

Solidarietà, ascolto e disponibilità a salvare il prossimo: questi sono stati i punti salienti della serata informativa ASLEM sulla tematica della donazione del midollo osseo, ospitata dal Comando della Polizia Civile a Murata, Martedì 5 Marzo.

Attraverso la personale esperienza di un membro del corpo della Polizia, è stato possibile incontrare gli appartenenti alle forze dell’ordine della Guardia di Rocca, della Gendarmeria e della Polizia Civile.

“Un ringraziamento doveroso ad Alberto, che si è prodigato nella realizzazione di questa serata e nel coinvolgimento dei giovani fra i 18 e i 35 anni d’età” afferma la Presidente Patrizia Cavalli “Il nostro grazie va inoltre ai Comandanti delle 3 forze dell’ordine per la disponibilità e il sostegno verso l’iniziativa e a tutti i presenti che durante la serata, all’unanimità, hanno scelto di iscriversi al Registro Donatori Midollo Osseo, diventando così per tutti i pazienti oncoematologici in attesa di trapianto vere speranze di VITA.”

Un momento informativo e formativo in collaborazione con ADMO Emilia-Romagna che, attraverso l’esposizione dettagliata delle procedure utili alla donazione e alle testimonianze di chi è tornato alla vita grazie alla generosità disinteressata di un donatore di midollo osseo, ha portato i presenti a effettuare una scelta consapevole.

“La nostra Associazione è grata per l’opportunità ricevuta, consapevole dell’importanza e della fiducia che i Comandi hanno scelto di indirizzare verso ASLEM, accogliendoci e supportandoci in questa iniziativa” conclude la Presidente Cavalli “Sapere che le Istituzioni della Repubblica Sammarinese sono al nostro fianco nella lotta contro le malattie tumorali del sangue è per noi fonte di orgoglio e riconoscenza. Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno reso possibile questo risultato, attraverso un gesto di amore verso i pazienti.”