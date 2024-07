San Marino. POLO DELLA MODA. Zonzini (Rete): ”A rischio centinaia di posti di lavoro”… ma nessuno dice nulla. Come mai?

Giovanni Zonzini (Rete): Torno sull’argomento che avevo trattato lo scorso Consiglio: la crisi del Polo della moda che sta mettendo a rischio centinaia di posti di lavoro. Quella dell’Alluminio Sammarinese si è risolta almeno per ora felicemente. Lo Stato paga l’80% degli interessi dei prestiti di quell’azienda. Oltre ad una perdita di posti di lavoro in caso di chiusura, ci sarebbe anche una perdita per lo Stato. Poniamo al Governo una serie di questioni anche per quanto attiene le attività all’ingrosso quando lì sarebbe dovuta avvenire la vendita al dettaglio. Se dovesse emergere che il volume di merci è stato legato ad import/export, questo sarebbe un problema perchè non ci sarebbe stato il rispetto della convenzione. Su questo tema depositeremo un’interrogazione. Askanews

MORATORIA NEI PAGAMENTI AI FORNITORI A THE MARKET