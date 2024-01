San Marino. Pongisti sammarinesi tutti a podio nel Torneo Regionale giovanile e di sesta categoria a Senigallia

Dopo l’ottimo inizio di gennaio al torneo nazionale di Terni, i pongisti sammarinesi hanno continuato a ottenere grandi risultati. Domenica 14 gennaio, hanno partecipato al Torneo Regionale giovanile e di sesta categoria a Senigallia, guidati dai coach Claudio Stefanelli e Daniele Ceccoli. Hanno raggiunto il podio in tutte le competizioni in cui hanno partecipato.

Nella categoria under 3500, Thomas Marcattili ha vinto il suo primo torneo, sconfiggendo in finale il compagno di squadra Elia Mazza. A sorpresa, anche il giovane Thomas Ceccoli è salito sul podio. Nella categoria over 3500, Sean Berardinelli ha conquistato il terzo posto e Loris Ceccoli il sesto. Infine, nella sesta categoria, Loris Ceccoli ha ottenuto il terzo posto, mentre Elia Mazza e Filippo Santi sono stati eliminati nei quarti di finale.