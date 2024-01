San Marino potrebbe diventare leader nella produzione di cannabis terapeutica

Il settore della cannabis terapeutica a San Marino sta vivendo un momento di forte crescita, con quattro aziende che hanno recentemente ricevuto l’approvazione dell’autorità sanitaria per la loro produzione. Una quinta azienda è attualmente in attesa di autorizzazione, come riportato dal Corriere di Romagna.

Il direttore Muccioli ha chiarito che, in base alla legislazione attuale, le imprese possono iniziare la coltivazione di cannabis terapeutica dopo aver ottenuto il via libera dall’Authority sammarinese. Inoltre, è necessario comunicare all’International Control Bureau dell’ONU le quantità annuali previste per la coltivazione, assicurando che eventuali eccedenze siano compensate l’anno successivo.

Tra le aziende menzionate, Valpharma si distingue per aver sfruttato una specifica opportunità legislativa, evitando il passaggio attraverso l’Authority per la sua costituzione.

L’obiettivo di queste aziende sammarinesi è di diventare leader nel mercato della cannabis terapeutica, non solo in Italia ma anche a livello europeo. Questa direzione rappresenta un’importante evoluzione nel settore sanitario e farmaceutico di San Marino, con potenziali ricadute positive sull’economia e sulla ricerca medica.