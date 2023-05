San Marino. PREMIATA A MILANO DA EMERGENCY LA STUDENTESSA SAMMARINESE ZOE KOYÉ

Da oltre 10 anni Emergency promuove il concorso, dedicato alla memoria di Teresa Sarti Strada (filantropa, docente italiana e cofondatrice con il marito Gino della nota ONG), nelle scuole primarie e secondarie di I grado. Il premio, che prevede tre categorie – elaborati grafici, elaborati scritti e produzioni audio/video – si propone di far riflettere bambine, bambini, ragazze e ragazzi sui valori della pace, della solidarietà, dei diritti umani e della giustizia sociale, stimolare il loro interesse verso le più attuali tematiche sociali e coinvolgerli attivamente nella costruzione di una cultura di pace. Il tema di quest’anno era la scelta, da intendersi sia come autodeterminazione personale sia come presa di posizione che può cambiare la realtà.

La continua abitudine alla libera scelta ci fa credere che le decisioni che noi compiamo ogni giorno siano banali. È come una fitta nebbia davanti agli occhi che copre le cose che forse non accettiamo di vedere: la povertà e lo sfruttamento di adulti e bambini ad esempio quelli costretti a lavorare nelle miniere di coltan in Congo, che non hanno la possibilità di scegliere, perché a prendere le decisioni per loro sono degli uomini egoisti che farebbero tutto per denaro. Quelli che invece hanno la possibilità di scegliere non si rendono conto del valore di ciò che tengono in mano.