San Marino. Premiato il vincitori del Photo Contest #UnMondoPiuDolce dell’edizione 2023/2024 de Il Natale  delle Meraviglie 

@emanuelbersani si aggiudica 1 soggiorno per 2 persone presso il Grand Hotel di San Marino

San Marino, 9 febbraio 2024 – La Segreteria di Stato per il Turismo, l’Ufficio del Turismo e Nextime Eventi sono lieti di annunciare che il vincitore del Photo Contest del Natale delle Meraviglie 2023-2024 è l’utente Instagram @emanuelbersani.

La partecipazione al contest, con in palio 1 soggiorno per 2 persone presso il Grand Hotel di San Marino, prevedeva lo scatto di una foto in una delle tante attrazioni del Natale delle Meraviglie e la pubblicazione come post su Instagram con l’hashtag #UnMondoPiuDolce.

“La foto che ha vinto il concorso organizzato durante Il Natale delle Meraviglie è senza dubbio molto suggestiva e concordo con la giuria che l’ha scelta.” ha dichiarato il Segretario al Turismo Federico Pedini Amati e aggiunge “Mi complimento con chi l’ha scattata e gli auguro, visto che questo è il premio in palio, di godersi un weekend indimenticabile al Grand Hotel San Marino”.

Complimenti al vincitore e un ringraziamento a tutti i partecipanti del contest per aver immortalato e condiviso gli attimi più magici de “Il Natale delle Meraviglie 2023-24 – Un Mondo più Dolce”.

Ufficio Stampa